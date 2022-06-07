Göksu'dan İmamoğlu'na 'Kurdele belediyeciliği' tepkisi

İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun şehirdeki spor tesislerinin sayısını arttırdığına yönelik açıklamasını çürüttü. Göksu İstanbul’daki spor salonlarının tamamının AK Parti döneminde başladığını sosyal medyadan belirterek, “Kurdele Belediyeciliği… CHP’li İBB Yönetimi 35 spor salonu açılışı yapacakmış. Hiçbirini kendileri yapmadı, onlarda o vizyon yok. Tamamı AK Parti döneminde başladı, birçoğu da bitirildi. Salonlara boya badana yapıp açılış yapıyorlar. İşleri güçleri şov ve algı” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, şehirdeki spor tesislerinin sayısını artırdıklarına yönelik sosyal medyadan bir paylaşım yapmıştı. İmamoğlu sosyal medyadan "Spor tesislerimizin sayısı artıyor. 14 ilçede 35 okula daha spor salonu yaptık. Hem öğrenciler hem de mahalle sakinleri kullanacak" ifadelerini kullanmıştı.





"SALONLARA BOYA BADANA YAPIP AÇILIŞ YAPIYORLAR"



İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, İmamoğlu'nun paylaşımına atıfta bulunarak sosyal medyadan İstanbul'daki spor salonlarının tamamının AK Parti döneminde başladığını söyledi. Göksu, İmamoğlu'na gönderme yaparak, "Kurdele Belediyeciliği… CHP'li İBB Yönetimi 35 spor salonu açılışı yapacakmış. Hiçbirini kendileri yapmadı, onlarda o vizyon yok. Tamamı AK Parti döneminde başladı, birçoğu da bitirildi. Salonlara boya badana yapıp açılış yapıyorlar. İşleri güçleri şov ve algı" ifadelerini kullandı.





"HAZIRA KONARAK 'BİZ YAPTIK' DİYOR"



Göksu paylaştığı görselde ise şunları aktardı: "İstanbul'daki okul bahçelerine 220 adet spor salonu yapıldığını İBB kurumsal hesabından 2017 yılında duyurulmuştu. CHP'li İBB yönetimi her işte olduğu gibi bu konuda da hazıra konarak "Biz yaptık" diyor. "İstanbul'a 35 yeni spor salonu yaptık" diyerek açılış şovu yapan CHP'li İBB yönetiminin bu algısı da yalan çıktı. Spor salonlarının tamamı AK Parti döneminde başlatıldı. Birçoğu aktif olarak kullanılıyordu. CHP'li İBB yönetimi, tamamı AK Parti döneminde başlatılıp birçoğu bitirilen ve yıllardır kullanılan spor salonlarını "biz yaptık" diye algı oluşturuyor."



