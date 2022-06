Pandemi sonrası ilk hac kafilesi uğurlandı!

Bu yıl yapılacak hac ibadeti için Türkiye'den ilk kafile Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından organize edilen tören sonrası yola çıkmaya başladı. İstanbul Üsküdar Harem Otogarı önünde Surre alaylarından günümüze Üsküdar Haremden Harem-i Şerife 2022 Hac dönemi için 6 Haziran'da kutsal topraklara başlayan yolculuk ilk hacı adaylarının uğurlanma töreniyle başladıTörene Diyanet işleri Başkanı Prof.Dr. Ali Erbaş, Vali Ali Yerlikaya, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Çamlıca Cami İmamı Kerim Öztur, Haç ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, 81 ilden gelen İl müftüleri hacı adayları ve yakınları katıldı. Tören Çamlıca Camii İmamının Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlandı.Uğurlama töreninde konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 'Hac bir eğitimdir, hac bir okuldur. Bize İslam'ın temel ilke ve değerlerini hem teorik hem pratik olarak öğreten bir mekteptir hac. En büyük vuslat ve en büyük heyecandır hac. Sizlere baktığımda bunu apaçık bir şekilde görüyorum. Şuan da yaşadığınız duyguları izah etmem imkansız. Hac, sayısız hikmetler ive güzellikleri içinde bulunduran mübarek bir yolculuk, kutlu bir ibadet, büyük bir arınma mevsimi, tövbe ve dua zamanı, rahmet ve marifet iklimidir. Hac, İslam'ın en kapsamlı ibadetidir. Her bir uygulamasının ifade ettiği mana ile Müslüman hayatının temel ilkelerini bünyesinde toplayan bir ibadettir hac ibadeti. Hac bir eğitimdir, hac bir okuldur. Bize İslam'ın temel ilke ve değerlerini hem teorik hem pratik olarak öğreten bir mekteptir hac' dedi.Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ise, 'Hacı uğurlama merasimini icra ediyoruz. Yarın hepimiz çoluk çocuğumuza, eşimize, dostumuza hep bu günü, bu anımızı anlatacağız. Bir kadim Osmanlı geleneği, Müslüman geleneği olan Hacı uğurlama merasimine Harem'de şahitlik ettik diye büyük bir iftiharla anlatacağız. Büyük tarihi günlerden birisini bugün birlikte yaşıyoruz. Osmanlıdan gelen bu geleneği her yıl burada yapmayı planlıyoruz. ' şeklinde konuştu.Hac vazifesini yerine getirmek isteyen hacı adaları için Üsküdar Belediyesi tarafından Harem'de düzenlenen törende Hac vazifelerini yerine getirmek üzere uçaklara hareket eden hacı adayları, yakınlarına sarılarak sevinç gözyaşı döktü. Hacı adayları, kutsal topraklara ayak basacak olmanın heyecanını yaşadıklarını söylediler. Uzun yıllardır kuraya katıldıklarını söyleyen hacı adayları, Hazreti Muhammed'in yaşadığı yerleri ziyaret edecek olmalarının mutluluk ve heyecan verdiğini söylediler.Hacca gitmek için çok heyecanlandığını belirten Bahriye Özmen Tokat ile Alattin Tokat çifti, 'Biz 12 yıldır bekliyorduk. Bu bize piyango gibi oldu. Umremizi yaptık şimdi haçta bilmeyenlere yardımcı olacağız. Yüreğimiz heyecanla atıyor. O mübarek topraklara gittiğimizde Türk milleti için Müslüman kardeşlerimiz için dua edeceğiz. Bunu yaşamayan bilemez' dedi.Hac için oldukça heyecanlı olduğunu belirten Hüseyin Ablay ise , 'Bursa'dan geldim 10 yıldır bekliyordum. Pandemiden dolayı birkaç yıl beklemek zorunda kaldık. Dldukça heyecanlı ve duyguluyum mübarek topraklara bir an önce gitmek istiyorum' dedi.Amcası Şahin Aktürk ile birlikte haça giden en genç adaylardan Halime Aktürk , '10 yıldır bekliyoruz. Pandemi mübarek topraklara gitmemize engel oldu. Şimdi Pandemi bitti ve biz o özlediğimiz mübarek topraklarda haccımızı yapacağız. Heyecanlıyız ve mutluyuz. İnşallah gidince bütün Müslümanlar , ülkemiz ve insanlarımız için dua edeceğiz' dedi.Gözyaşlarının sel olduğu duygulu anların yaşandığı tören sonrasında İstanbul'dan 193 hacı adayları Sabiha Gökçen Havalimanına uğurlandı.Haç ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, 'Kovid-19 salgını nedeniyle son iki yıldır yapılamayan ve bu sene 37 bin 770 kişiyle sınırlandırılan hac ibadeti için son kafile de 5 Temmuz'da hareket edecek. Hac ibadetinin tamamlanmasının ardından dönüşler 14 Temmuz'dan itibaren başlayacak.Suudi Arabistan makamlarının aldığı karar doğrultusunda sadece 65 yaş altındakilerin gidebileceği hac ziyareti için yolculardan iki doz aşı ve son 72 saatte yapılmış negatif PCR testi istenecek. Bu yıl yapılacak hac organizasyonunda 900 grup hocası, 200 kafile başkanı, 250 kadın irşat görevlisi ve havalimanları ile otellerde 600 Diyanet İşleri Başkanlığı personeli görev alacak' dedi.