Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'ten çok önemli açıklamalar!

Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek saat 23.40'da başlayan Sürmanşet programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.İşte Osman Gökçek'in açıklamalarından önemli satırbaşları...''Devlete terörist diyen, şehitlerimizle ilgili yanlış kelimler kuran hainler bir araya gelmiş 'Gezi Eylemi' adı altına provokasyon yapmaya çalışıyorlar. Gezi terör eylemleri Türkiye'ye karar leke olarak kalacak. Berkin Evlan'ı öldürtenler bu eylemciler. Oradaki insanların hayatını kaybetmesinin en büyük sebebi gezi olaylarındaki terör eylemlerini destekleyen kişiler. Şuan da aynen onlar gibi olan kişiler olay çıkarmaya çalışıyor. Allah emniyet güçlerimize yardım etsin. Bunlar anarşi ortamı oluşturmak için bu eylemleri yapmaya devam edecekler. Burası dingonun ahırı değil. Kafasına esen pankart asamaz. Bunlar şov yaparak kendini gündem de tutmaya çalışan HDP ve CHP kadrosundan seçilmiş kişilerdir.PKK terör örgütünün liderleri insanları sokağa dökmek için çağrıda bulunuyor. Bunların amaçları sivil itiatsizlik oluşturmak. Sürekli olarak bürokrasi tehdit ediliyor. Cumhurbaşkanı ve ailesine yönelik iftira kampanyası başlatıldı. Bu iftira kampanyalarının arkası ise fos çıkıyor. İnsanları sürekli olarak yalanlara inandırmaya çalışıyorlar. Bununla ilgili hiç bir etikleri yok. Toplumsal hareketliliğin zeminini oluşturmaya çalışıyorlar.Topluma ümit verecek bir şeyleri kalmadığı için ancak bu yöntemlerle bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Toplumu sürekli olarak bir şeylere hazırlıyorlar. Bunun sonucunda bir tetikleyici, harekete geçirici bir şey arıyorlar. Bunlar bir siyasi partiye saldırıyla tetiklenebilir, suikastlarla tetiklenebilir, toplumsal bir hadiseyle tetiklenebilir. Toplumu harekete geçirmek için ciddi faaliyetler yürütüyorlar. Tarih tekerrürden ibaret.70 yaşındaki bir kadına bir hayvanın dahi yapmayacağı hareketi yapıyor. Biz toplum olarak ne zaman bu hale geldik? Özellikle sığınmacılara karşı nefret pompalayanların getirdiği durum budur. İnsanlık dışı. İnşallah bu şahıs hukuk karşısında da gerekli cezayı alır.Kendisine el sallayan hanımefendiye 'ben evliyim bana el sallama' diyor. Tanju Özcan'ın sapkın bir zihin yapısı olduğunu düşünüyorum bir an önce tedavi edilmesi gerekiyor. AK Parti'li bir kadına karşı yapılan bu tavır karşısında kimse neden bir şey söylemiyor? Çünkü siz busunuz.6'lı masanın bir şey olmayacağını Demirtaş cezaevinden anlamış. Bu biz söylediğimiz zaman siz muhalifsizniz diyorlar ama kendi içlerinden yani 6'lı masanın görünmeyen partisi söylediğinde bir kişi bile cevap veremiyor.Bu konuşma ayar çekme konuşmasıdır. Sayın Akşener, Demirtaş'tan ve HDP camiasından çekinmiyorsa, yarın sabah bunu göreceğiz.ABD başkanı Joe Bıden, boşuna biz muhalefeti destekleyeceğiz demedi. Şimdi bunlar ABD başkanı'nın dediklerini yaparak mı yönetecekler? Bunları vatandaşlar merak ediyor.Mansur Yavaş'a siz sol gruplara daha yakın bir kişiliksiniz. Başka yerlere de mavi boncuk takmaya çalışıyorsunuz. HDP, Mansur Yavaş'a ciddi destek verdi.Van'daki İstanbul bilet parasını biliyor siz bilmiyorsunuz. Bu ne kibirdir İBB başkanı oldunuz diye vatandaşa hakaret etme hakkınız var mı? Senin vatandaşa 'uyduruyorsun' demeye hakkın yok. Balıkçıya gideceğine önce bilet fiyatlarını öğren. İstanbul'a hiç bir icraat yapamadığını seçim zamanı göreceğiz. Can Ataklı'ya teşekkür ederim. İlk defa aynı düşüncedeyiz. Sayın İmamoğlu'nun insanlara o kibirli davranışı rezil bir durum. Allah İstanbullulara sabır versin.CHP ve İYİ Parti HDP'nin kalbini kıracaklar diye açıklama yapmıyorlar. Terörist liderlerinin Sayın Erdoğan'ı ve Sayın Bahçeli'yi tehdit ediyorsa biz doğru taraftayızdır. Açık bir tehdit var. İYİ Parti'nin ve CHP'nin kulağını çekiyor. Bu insanlar televizyona çıkıp onlara oy istiyorlar.CHP'li Ünal Çeviköz'ün röportajında Kürdistan haritası yayınladılar. CHP'lilerin hayali bu mu? Açık söylesinler. Neden tepki göstermiyorsunuz? Neden bir işlem başlatmıyorsunuz? Hiç bir tepki gelmedi. Sizin amacınız bu memleketi bölmek mi? Seçimlerden sonra dış güçlere ülkemizi böldürmeye mi çalışacaksınız?Polisimizin ne yapmasını bekliyorsunuz? Tabi ki vuracak. Benim polis kardeşim vurulsa ne olacak? O adam gelmiş, poliste gerekeni yapmış. Devletin mekanına kimse zarar veremez.Bir kere Diyarbakır annelerinin yanlarına gitmediler, sözde Kürt vatandaşların hakkını savunuyorlar. Kürtlerin en büyük düşmanı bunlardır. İşte CHP'nin evlilik yaptığı, 6'lı masanın evlilik yaptığı HDP'nin gerçek yüzü. Siz HDP'nin bu yüzünü bilmenize rağmen onlarla birlikte oluyorsunuz. Yazık.Bu Sayın Cumhurbaşkanına değil, Türkiye'ye yapılan bir hakarettir. Ayaklar altında biri olacaksa kendisi olmalıdır. Bu alçakların yaptıkları yanlarına kalmayacaktır. Bu hakaret kime yapılırsa yapılsın tepkimi gösterirdim.''