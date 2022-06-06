ABD, Rusya, İran ve Esed rejimi: Hepsi yine sahneye çıktı

Türkiye’nin Suriye’ye yapmayı planladığı harekat başta Rusya olmak üzere bölgedeki tüm unsurları hareketlendirdi. Suriye’de terk ettiği üslere geri dönen Amerika, bu noktalara çok sayıda silah sevkiyatı yapmaya başladı. Rusya ise Kamışlı, Münbiç ve Tel Rıfat’ta görüntü verdi. Rejim ve İran milisleri ise bulundukları noktalara takviye güç yolladı. Sahada en dikkat çekici hareketliliğe Rusya imza attı. Suriye’den asker çekip, “Türkiye terör devleti kurulmasına sessiz kalmaz” açıklaması yapan Rusya sahada PKK/PYD ile işbirliği görüntüsü verdi. 30 Mayıs’ta rejim, PKK ve Rusya arasında gerçekleştirilen toplantının ardından dün Tel Rıfat’ta ilk adım geldi. PKK/PYD şehir merkezine rejim bayrakları astı.KAMIŞLI’YA SAVUNMA SİSTEMİRus askerleri, Münbiç kırsalında bulunan Al Sadiyah üssüne asker ve silah sevkiyatı gerçekleştirdi. Ayn İsa Aynel Arap ve Tel Temir’da Rusya’nın askeri varlığını artırdığı bölgeler arasında yer aldı. Terör örgütü PKK’nın kontrolündeki Kamışlı’ya Pantsir-S1 hava savunma sistemi ve radarları konuşlandı.ABD’DEN YENİ SİLAHGeçtiğimiz hafta Irak üzerinden Suriye’ye onlarca TIR’lık konvoyla silah, mühimmat ve ekipman sevkiyatı yapan ABD, bu hafta da boş durmadı. Yerel kaynaklara göre Irak’tan gelen 30 TIR’lık Amerikan konvoyu El Velid kapısı üzerinden Suriye’ye girdi. TIR’ların yüklerini terör örgütü PKK’nın kontrolündeki Haseke’de boşalttığı belirtildi. Ayn-el Arap’ta terk ettiği üslere geri dönüş için çalışmalarına devam ABD, PKK kontrolündeki bölgelerinde zırhlı devriyelere hız verdi. PKK, ABD’nin devriye attığı bölgelerden Suriye Milli Ordusu ve TSK unsurlarını hedef aldı.Suriye Milli Ordusu (SMO), 2 bin mensubunun katılımıyla Suriye'nin kuzeyinde askeri tatbikat gerçekleştirdi. SMO 2. Kolordu Özel Kuvvetleri tarafından icra edilen tatbikatta, 2 bin SMO unsuru ve 150 askeri araç yer aldı. SMO tarafından üretilen zırhlı araçların da yer aldığı tatbikata, Suriye muhalefetinin Geçici Hükümeti Savunma Bakanı Hasan Hamadi, Özel Kuvvetler Komutanı Seyf Ebu Bekir ve SMO komutanları katıldı.REJİM AYN İSA’YA YÖNELDİRejim güçleri ve İran Milisleri ise Suriye Milli Ordusu ile PKK’nın çatıştığı Rakka’ya bağlı Ayn İsa çevresine tank, top bataryaları, ağır silahlar ve düzinelerce asker sevk etti. Rusya’nın güçlerinin önemli bir bölümünü çektiği Tel Rıfat ise İran destekli milislerin iştahını kabarttı.MİLİSLERİ RUSYA ENGELLEDİKasabaya füze ve roket sevk ederek nüfuz alanı oluşturmak isteyen İranlı milisler, Rusya tarafından engellendi. Rus helikopterleri milislerin kasabaya girişini engellemek için sürekli devriye attı. Rejim unsurları ayrıca Türk gözlem noktalarının bulunduğu bölgelere top atışları gerçekleştirdi.Türkiye sınırındaki Azez ilçe merkezi ve çevresindeki Tel Rıfatlılar, Azez ilçe merkezinde toplandı. Yerinden edilen Tel Rıfatlılar, evlerini işgal eden terör örgütü YPG/PKK’yı protesto ederek, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu’ndan (SMO) YPG/PKK’yı temizlemesini talep etti. Esed rejimi ve İran destekli grupların Tel Rıfat ve çevresinde örgütü kamufle ettiklerini dile getiren göstericiler, İran’ın Suriye’den çıkartılmasını istedi.SURİYELİLER EYLEM YAPTIGösteriye katılan Tel Rıfatlılar, “Tel Rıfat ve işgal altındaki köyler, ayrılık uzun oldu buluşma yakındır”, “Yerinden edilenlerin evlerine dönme vakti geldi”, “Suriye özgürdür. İran ve YPG/PKK çıkmalıdır”, “Topraklarımızın terörden arındırılmasını istiyoruz” yazılı dövizler taşıdı. 6 yıldır topraklarından uzakta yaşayan Tel Rıfatlı Yusuf Kebso, “Bugün terör örgütü YPG/PKK’yı ve destekçilerini protesto etmek amacıyla bir araya geldik. TSK ve SMO’nun topraklarımızı terörden arındırmasını istiyoruz.” dedi.