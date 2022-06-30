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Miçotakis'ten Türkiye itirafı! Hukuki ve haklı gerekçeleri var!

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya ile imzaladığı memoranduma ilişkin konuştu. Türkiye’nin terör konusunda geçmişten günümüze önemli mücadeleler verdiğini belirten Miçotakis, “Türkiye’nin terör örgütleri ve Avrupa’daki uzantıları konusunda hukuki ve haklı gerekçeleri var” dedi.

Ekleme: 30.06.2022 - 23:02 Güncelleme: 30.06.2022 - 23:04 / Editör: Ozge Selin
Miçotakis'ten Türkiye itirafı! Hukuki ve haklı gerekçeleri var!
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'nin NATO'daki önemine değinen Miçotakis, Yunanistan ile Türkiye arasındaki farklılıkların çözümü için uluslararası hukukun referans olabileceğini söyledi.

'Sahada hareketlilik olabilir mi?' sorusunu yanıtlayan Miçotakis, “Sahada hareketlilik yaşamayacağımızı tahmin ediyorum. 2020 yazı tekrar yaşanmayacaktır” dedi.
Miçotakis, F-35 ve F-16 savaş uçakları satışlarına ilişkin, “Türkiye'nin F-16 uçaklara ilgisi ve Yunanistan'ın F-35 talebi, ABD Kongresini ilgilendirir. Biz, ABD'den bir talepte bulunduk, bu uçaklar onaylansa dahi 2028'den önce alabileceğimizi tahmin etmiyorum. Bu süreçte biz de mali yeterliliğe sahip olacağız” ifadelerini kullandı.

Miçotakis'ten Türkiye itirafı! Hukuki ve haklı gerekçeleri var!

'HAKLI GEREKÇELERİ VAR'

Finlandiya, İsveç ve Türkiye arasında varılan memoranduma değinen Miçotakis, Türkiye'nin terör terörle mücadelede geçmişten günümüze önemli mücadeleler verdiğini belirterek, “Türkiye'nin terör örgütleri ve Avrupa'daki uzantıları konusunda hukuki ve haklı gerekçeleri var” diye konuştu.
Miçotakis'ten Türkiye itirafı! Hukuki ve haklı gerekçeleri var!
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