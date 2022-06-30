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Japon gazeteci ile dikkat çeken diyalog... Konuşmasına 'Selamünaleyküm' diyerek başladı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya'ya katıldığı NATO Zirvesi sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Japon televizyonu NHK'nin muhabiri Yoshitaka Sano, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorusuna, "Selamünaleyküm Cumhurbaşkanım" diyerek başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Japon gazeteciye "Aleykümselam" yanıtını verdi.

Japon gazeteci ile dikkat çeken diyalog... Konuşmasına 'Selamünaleyküm' diyerek başladı!
Ekleme: 30.06.2022 - 23:54 Güncelleme: 30.06.2022 - 23:56 / Editör: Ozge Selin
Japon gazeteci ile dikkat çeken diyalog... Konuşmasına 'Selamünaleyküm' diyerek başladı!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyio Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin yapıldığı IFEMA Kongre Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

Uluslararası basın kuruluşlarına mensup gazetecilerin yoğun ilgisine maruz kalan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine yöneltilen sorulara tek tek yanıt verdi.

JAPON MUHABİR: SELAMÜNALEYKÜM CUMHURBAŞKANIM
Basın toplantısına, Japonya merkezli NHK isimli televizyon kanalında görev yapan muhabir Yoshitaka Sano'nun sözleri damga vurgu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soru sormak için söz alan Sano, sözlerine 'Selamünaleyküm Cumhurbaşkanım' diyerek başladı. Erdoğan da kendisine 'Aleykümselam' yanıtını verdi.

Japon gazeteci ile dikkat çeken diyalog... Konuşmasına 'Selamünaleyküm' diyerek başladı!

JAPON MUHABİRİN SORUSU: SURİYE OPERASYONU
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japon gazetecinin kendisine yönelttiği, 'Suriye'nin kuzeyine yönelik operasyonun uluslararası toplum tarafından olumlu karşılanıp karşılanmayacağına' ilişkin soruya ise, 'Uluslararası camianın anlamayacağı bir operasyonu yapmayız. Uluslararası camianın anlayacağı dilden, onların anlayacağı operasyonları yaparız. Türkiye bu konuda ciddi tecrübelere sahiptir. Hiç endişe etmeyin.' şeklinde yanıt verdi.
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