İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan CHP'yi kızdıracak açıklamalar!

İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu Armağan Çağlayan'ın Youtube programına konuk oldu.Daha önce 'Biz olmasak mesela CHP ne kadar oy alabiliyor Cumhur İttifakı'ndan?' ifadelerini kullanan Ağıralioğlu'na Armağan Çağlayan da benzer bir soru yöneltti.Ağıralioğlu kendisine yöneltilen 'Bunu reotik bir soru olarak siz sormuştunuz, biz de size soralım: İYİ Parti olmasa CHP Cumhur İttifakı'ndan ne kadar oy alır?' sorusuna yanıt verdi.CHP'ye duyulan siyasi alerjinin İYİ Parti sayesinde esnediğini iddia eden Ağıralioğlu İstanbul, Ankara gibi büyükşehirlerin alınmasında İYİ Parti'nin büyük etkisinin olduğunu iddia ederek şunları söyledi:'Bizim klasik sağcılar şöyle bir duygu taşır: CHP'ye rüyasında oy verdiğini gören sağcı gusül abdesti alır. CHP'ye karşı duyulan siyasi alerjiyi Tayyip Bey avantaja çevirmeye çalışır. Bu yüzden İYİ Parti oy verilebilir siyasal esneme imkanı Türk demokrasisine.Klasik sağ seçmenin, biz ne olursa olsun yerimizden ayrılma endişesine iyi gelmiştir. Bunu kastederek söyledim arkadaşlar alınganlık yaptı. Yani klasik bir CHP'li ile İstanbul'u Ankara'yı alamazlardı.'İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu geçtiğimiz Nisan ayında görevden alındı ve Başkanlık Divanı'nda kendisine koltuk verilmedi. Ağıralioğlu'nun yerine Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı olarak Rıdvan Uz getirildi.Yavuz Ağıralioğlu, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 'Bu ülkeye demokrasi gelecekse bunun yolu Diyarbakır'dan geçer' sözünü eleştirerek, 'Demokrasi ülkeye Diyarbakır'dan gelecektir diyenlerin ve bize çözüm sürecini, devamında da 1212 şehidimiz ile acıyı yaşatanların yaptıkları ortadadır! Diyarbakır dâhil memleketimizin 81 iline, 84 milyonun tamamına ve bütün ülkeye ne fayda ve hayır gelecekse yolu TBMM'den geçer.' ifadelerini kullandı.