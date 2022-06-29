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TEM'de 11 araç birbirine girdi! İstanbul istikameti trafiğe kapandı!

TEM Otoyolu'nun İzmit geçişinde yaşanan kazada aralarında yolcu otobüsü ve tırın da bulunduğu 11 araç birbirine girdi. Kazada 5 kişi yaralanırken, İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı.

Ekleme: 29.06.2022 - 12:30 Güncelleme: 29.06.2022 - 12:34 / Editör: Ozge Selin
TEM'de 11 araç birbirine girdi! İstanbul istikameti trafiğe kapandı!Kocaeli'nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu'nda tankerin makaslaması neticesinde aralarında yolcu otobüsü ve tırın da bulunduğu 11 araç zincirleme kazaya karıştı. 5 kişinin yaralandığı kazada, otobüste mahsur kalan yolcular itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

TEM'de 11 araç birbirine girdi! İstanbul istikameti trafiğe kapandı!

Kaza, TEM Otoyolu İstanbul istikameti Kuruçeşme'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki tanker, Çınarlıdere Viyadüğünde kayarak makasladı. Sıkışan trafikte Kuruçeşme mevkiinde aralarında yolcu otobüsü, tır ve otomobilin de bulunduğu 11 araç zincirleme kazaya karıştı.

TEM'de 11 araç birbirine girdi! İstanbul istikameti trafiğe kapandı!

Kazada 5 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sıkışan yaralıları çıkarmak için çalışma başlattı. Otobüsten çıkamayan 20 yolcu, itfaiye ekipleri tarafından aracın ön camından kurtarıldı. Yolcu otobüsün sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

TEM'de 11 araç birbirine girdi! İstanbul istikameti trafiğe kapandı!

Kaza sebebiyle TEM Otoyolu İstanbul istikameti trafiğe kapatılırken, uzun kuyruklar oluştu. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.
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