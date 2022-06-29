Mersin Polisi’nden PKK/KCK Operasyonu

Mersin Tarsus İlçesinde polis tarafından PKK/KCK Operasyonu gerçekleştirdi.Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik olarak PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü'nün şehir yapılanması ve DGH (Devrimci Gençlik Hareketi) içerisinde faaliyet gösteren mensuplara yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.Tarsus ilçesinde Terör Örgütü adına esnaf ve vatandaşları tehdit ederek para toplayan, geçmiş dönemlerde sokak eylemlerine katılan-organize eden, cezaevlerinde terör örgütü üyeliğinden tutuklu ve hükümlü örgüt üyelerine ve ailelerine terör örgütünde çözülme olmaması ve itirafçı olmalarını engellemek amacıyla bölge esnaflarından zorla para toplayan ve topladıkları bu paraları örgüt mensuplarına ve ailelerine dağıtan örgüt üyelerinin kurmuş oldukları organize yapıya yönelik operasyonlarda15 örgüt üyesi adliyeye sevk edildi.