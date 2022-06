Bakan Mustafa Varank: FETÖ kanlı bir terör örgütüdür!

15 Temmuz Derneği’nin öncülüğünde ikinci sayısı yayınlanan Ortak Hafıza Dergisi lansman toplantısında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "15 Temmuz’un sıradan ve kısa sürede planlanan bir darbe girişimi değildir. Ardında 40 yılı aşkındır yapılan hesaplar hain planlar vardır. 15 Temmuz darbe teşebbüsünün planlayıcı, azmettiricisi ve yöneticisi Pensilvanya’daki şarlatan Fetullah Gülen’dir. FETÖ kendini kainatın imamı olarak tanıtan bir sapığın öğretileriyle hareket eden kanlı bir terör örgütüdür. Var olduğumuz sürece bu hain yapılanmayla mücadele en sert şekilde devam edecek, bir an olsun bu mücadelede tereddüt göstermeyeceğiz” dedi.

15 Temmuz Derneği'nin öncülüğünde yayın hayatına kazandırılan Ortak Hafıza'nın ikinci sayısı çıktı. Genel Yayın Yönetmeniğini Prof. Dr. Talip Küçükcan'ın yaptığı dergi, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla yayımlandı. 15 Temmuz başta olmak üzere Türkiye ve dünyadaki darbeleri mercek altına alan derginin ocak-haziran sayısında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın özel röportajı da yer aldı.Üsküdar'daki Hafıza 15 Temmuz'da gerçekleştirilen tanıtım toplantısına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz, 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, Ortak Hafıza Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Prof. Dr. Talip Küçükcan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Demir, gazeteci-yazar Nedim Şener ve basın mensupları katıldı.VARANK: ORTAK HAFIZA TÜM TÜRKİYE'NİN DERGİSİDİRLansman 15 Temmuz gecesinin anlatıldığı derginin tanıtım filmiyle başladı. Ardından açılış konuşmasını yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, '15 Temmuz şuurunu geleceğe aktarmak için canla başla çalışan 15 Temmuz Derneği'ne şükranlarımı sunuyorum. 15 Temmuz derneği etkili bir sivil toplum kuruluşundan çok daha öte haklı bir dava etrafında bir araya gelmiş insanlardan çok daha fazlasıdır. Ortak Hafıza dergisi bu güzel topluluğun imza çalışmalarından bir tanesidir. Darbelere karşı ortak bilinç oluşturmak, 15 Temmuz'daki şanlı direnişi canlı tutmak için hazırlanan derginin toplumun tüm kesimlerinden ilgiyle takip edileceğine dair şüphem yok. Ortak Hafıza tüm Türkiye'nin dergisi literatüre kazandırılmış titiz bir akademik eserdir' dedi.O GECE FETÖ MENSUPLARI NE YAPTIKLARININ GAYET FARKINDAYDIBakan Varank, '15 Temmuz'da akıllarını ve iradelerini bir şarlatana satan teröristler milli iradenin tecelligahı olan yüce meclisimize, milletin evi Cumhurbaşkanlığı külliyesine, Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne bombalar yağdırdı. Ankara ve İstanbul'da sokağa çıkan milletimizi tanklarla, zırhlı araçlarla ezmekten çekinmediler. Milletin emanet ettiği silahları yine milletimize doğrultarak 251 vatan evladını şehit ettiler. 2 bin 196 vatandaşımız o darbe gecesi gazi oldu. O gece FETÖ mensupları ne yaptıklarının gayet farkındaydı. Eğer güçleri yetseydi daha fazlasını yapmaktan da bir an bile geri durmayacaklardı. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere devlet büyüklerini katledecek kendisinden olmayanlara bu dünyayı zindan edeceklerdi. Kendi sapkın görüşleriyle devleti yeniden dizayn ederek kardeşi kardeşe kırdıracaklardı. FETÖ tüm bunları planlarken feraset sahibi aziz milletimizi hesaba katmadı. Allah bu zulüm örgütünün tuzaklarını başlarına geçirdi. Cumhurbaşkanımızın sağlam iradesi ve milletimizin destansı direnişiyle 15 Temmuz hain darbe girişimi akamete uğratıldı' diye konuştu.'15 TEMMUZ'UN YÖNETİCİSİ PENSİLVANYA'DAKİ ŞARLATAN FETULLAH GÜLEN'DİR'15 Temmuz'un sıradan ve kısa sürede planlanan bir darbe girişimi olmadığını belirten Varank, '15 Temmuz'un ardında 40 yılı aşkındır yapılan hesaplar hain planlar vardır. Bu hain planların arkasında da kimin olduğu gayet açıktır. 15 Temmuz darbe teşebbüsünün planlayıcı, azmettiricisi ve yöneticisi Pensilvanya'daki şarlatan Fetullah Gülen'dir. Bu gerçekliği göz ardı ederek olayı başka yere çekmeye çalışanlar bilsinler ki bu davranışları sadece ve sadece FETÖ'nün değirmenine su taşımaktır. FETÖ kendini kainatın imamı olarak tanıtan bir sapığın öğretileriyle hareket eden kanlı bir terör örgütüdür. FETÖ mahrem yapılanmasıyla devletin en stratejik kurumlarına sızmış ve devleti ele geçirmek amacıyla hareket eden bir terör örgütüdür. Bugüne kadar devletimizin kılcal damarlarına kadar nüfuz etmiş bu örgütü devletimizin organlarından atabilmek için gerçekleştirdiğimiz operasyonlarla önemli mesafeler kat ettik. Var olduğumuz sürece bu hain yapılanmayla mücadele en sert şekilde devam edecek bir an olsun bu mücadelede tereddüt göstermeyeceğiz' ifadelerini kullandı.Bakan Varank, 'NATO Finlandiya ve İsveç ile olan müzakerelerde haklı kaygılarımızı terörle mücadeleyle ilgili kaygılarımızı dile getirirken FETÖ isminin bu sıfatla böyle önemli belgelerle NATO tarafından işlenmiş olması aslında bu mücadeleyi nasıl yüksekte tuttuğumuzun da bir göstergesidir. Eğer sayın cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve bizim temsil ettiğimiz siyasi anlayış olmasa bu ülkede siyaseten NATO masasında bu mücadeleyi verebilecek ben başka kimseyi göremiyorum' dedi.DR. YILMAZ: TARİH BELGELER, BİLGİLER ÜZERİNDEN YAZILIYORİstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz da 'Dünyada çok fazla darbe var ama 15 Temmuz'un planlanması, arka planı, aktörleri kısa, orta ve uzun vadede baktığımızda tarihimizde belki de emsaline rastlamadığımız bir sonucu hedefliyordu. Ama milletimizin sağduyusu Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimiyle de geri döndürülmüştür. Tarih belgeler, bilgiler üzerinden yazılıyor. Dergide katkısı olan herkese çok teşekkür ediyorum' diye konuştu.PROF. DR. KÜÇÜKCAN: DERGİNİN UZUN SOLUKLU OLMASINI HEDEFLİYORUZDergi çıkarmanın uzun bir yolculuğa çıkmak olduğunu söyleyen Ortak Hafıza Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Prof. Dr. Talip Küçükcan ise Türkiye'nin son yıllarda sosyal bilimler alanında ciddi mesafeler kat ettiğini dile getirdi. Prof. Dr. Küçükcan, 'Türkiye'de özellikle Türk siyasi tarihi içerisinde darbelerin önemi, neden olduğu sonuçları itibariyle baktığımızda bu konulara yoğunlaşan, bilgi birikimi ve hafıza oluşturan dergi yoktu. Ama şimdi Ortak Hafıza var. Derginin amacı Türkiye'nin geçmiş dönemden bugüne kadar gelen süreç içerisinde demokrasiye, milli iradeye müdahaleleri akademisyen, gazeteci, düşünce kuruluşu, siyasetçi gözüyle izlemek, takip etmek ve bunu toplumla paylaşmaktır. Bu dergiyi mümkün olduğunca uzun soluklu yapmayı hedefliyoruz. Dünyayla da paylaşmak için birkaç dilde yayınlamayı düşünüyoruz. Derginin çıkarılmasında, duyurulmasında, vatandaşlarımıza ulaştırılmasında katkıda bulunan herkese teşekkür etmek istiyorum. Özellikle sayın bakanım Mustafa Varank bugün gelerek onur verdiğiniz. Mülakatınız derginin en önemli katkılarından biri oldu. Onun için ayrıca teşekkür etmek istiyorum' dedi.Gazeteci Nedim Şener de 'Bir dergiden her şeyi beklemek mümkün değil ama hiçbir şey yapmamaktan çok daha iyidir. Darbe gecesinden beri mücadelenin bir kısmının zihni olduğunu çok net gördüğüm için hangi boyutta olacağını da gördüm. O yüzden benim için 'kontrollü darbe' yalanını söylemeleri şaşırtıcı olmadı. FETÖ'cüler devlete sızdı, ihanet ettiler şimdi de mağduriyet peşindeler. Devlete karşı silah çekmiş, milletine ihanet etmiş bir örgüt mağdur olamaz ancak mağlup olur, yenilir' ifadelerini kullandı.Ortak Hafıza'nın lansman programı plaket takdimleri ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.