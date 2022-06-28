Arama kurtarma ekibinin yeni üyesi: Robotik ateş böcekleri

Araştırmacılar, bir ataştan biraz daha ağır olan ve uçarken parıldayan küçük robotik ateş böceklerinin arama kurtarma görevlerine yardımcı olmak için kullanılabileceğini iddia ediyor.Robotik ateş böceklerinin kanatlarını aydınlatmak için robotların yapay kaslarına çinko sülfat parçacıklar yerleştirildi.Ardından araştırmacılar yapay kaslarda güçlü bir elektrik alanı oluşturmak için yüksek voltaj kullanabileceklerini ve ardından robotu yüksek bir frekansta çalıştırarak parçacıkların parlak bir şekilde yanmasına neden olabileceklerini keşfettiler.Yerleştirilen yeşil, turuncu ve mavi parçacıklar yapay kasların çok renkli ve desenli ışık yaymasını sağlayarak örneğin, bir arama-kurtarma göreviyle çöken bir binaya gönderilerek, hayatta kalanları bulan bir robot, diğerlerini işaret etmek ve yardım çağırmak için kullanılacak.Araştırmacılar, robotların konumunu 2 milimetrelik son teknoloji kızılötesi hareket yakalama sistemlerine kadar takip edebilen bir bilgisayar programı geliştirdiler.Araştırmanın öncülerinden Chen, 'Son teknolojiye kıyasla izleme sonucunun ne kadar iyi olduğu konusunda gurur duyuyoruz.' dedi.