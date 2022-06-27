  • USD: 16,65 - 16,68
  • EURO: 17,61 - 17,64
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Başkan Erdoğan'dan NATO çıkarması! Dosyada 6 başlık var!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı 28-30 Haziran'daki Madrid Zirvesi'nde ilkler yaşanacak. Türkiye'nin görüşlerinin yansıdığı ittifakın yeni stratejik konsept belgesi kabul edilecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan birçok başlığın olduğu dosyayla NATO liderleriyle görüşmeler gerçekleştirecek.

Başkan Erdoğan'dan NATO çıkarması! Dosyada 6 başlık var!
Ekleme: 27.06.2022 - 09:06 Güncelleme: 27.06.2022 - 09:08 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'dan NATO çıkarması! Dosyada 6 başlık var!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı 28-30 Haziran'daki Madrid Zirvesi'nde ilkler yaşanacak. Son olarak 12 yıl önce Lizbon'da güncellenen stratejik konsept belgesinin yenisinde, eskisinden farklı olarak Rusya'dan 'stratejik ortak' olarak bahsedilmeyeceği kaydediliyor. Zirvede ilk olarak NATO'nun güneyi ile ilgili terörizm odaklı ayrı bir oturum olacak. Güney Kore, Avustralya, Yeni Zelanda ve Japonya'nın da yer aldığı Asya Pasifik Zirvesi'ndeki ortakların katılımıyla bir toplantı gerçekleştirilecek.

Başkan Erdoğan'dan NATO çıkarması! Dosyada 6 başlık var!

TÜRKİYE KONULARIN MERKEZİNDE

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaştaki son durumun ana gündem maddeleri arasında olacağı zirvede, Türkiye kritik bir aktör olarak öne çıkacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan çok sayıda liderle görüşecek.

Teröre verdikleri destek nedeniyle Türkiye'nin karşı çıktığı İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvurusunun da gündeme geleceği zirvede Çin ile ilişkiler ve genel siber güvenlik konuları görüşülecek.

Başkan Erdoğan'dan NATO çıkarması! Dosyada 6 başlık var!

EN ÖNEMLİ DOKÜMAN NATO 2030 STRATEJİK KONSEPT BELGESİ

Dünyanın kilitlendiği NATO Zirvesi'nde 21 farklı dokümanın liderlerin onayına sunulması bekleniyor.

Bu dokümanlar arasında en önemlisinin ise NATO 2030 Stratejik Konsept Belgesi olacağı kaydediliyor. İttifakı daha etkin kılacak olan NATO 2030 Belgesi ve üye ülkelerin yeni tehditlere karşı nasıl korunması gerekeceğini tespit edecek.

NATO'nun, devlet ve devlet dışı aktörlerden kaynaklanan yeni tehditlere mukabele etme yeteneğini artırması; modern tehdit ortamında ittifakı korumak ve rakipleri caydırmak için siyasi araçlarını geliştirmesi ve değişen stratejik koşullara sürekli uyum sağlama yetisini koruması gerektiği kaydedilecek.

Başkan Erdoğan'dan NATO çıkarması! Dosyada 6 başlık var!

10 KİŞİLİK EKİP

NATO Genel Sekreteri, 4 Aralık 2019'da Londra'da düzenlenen Liderler Toplantısında NATO Devlet ve Hükümet Başkanları tarafından, İttifakın stratejik ve siyasi rolünün güçlendirilmesine yönelik bir değerlendirme çalışması başlatmakla görevlendirildi.

Bu çerçevede, değerlendirme Sürecini yürütmek üzere Genel Sekreter tarafından aralarında Büyükelçi Tacan İldem'in de yer aldığı 10 üyeden müteşekkil bir grup oluşturuldu.

Başkan Erdoğan'dan NATO çıkarması! Dosyada 6 başlık var!

İşte NATO zirvesinde gözlerin Türkiye'ye çevrileceği 6 başlık;

1-Türkiye'nin görüşlerinin yansıdığı ittifakın yeni stratejik konsept belgesi kabul edilecek
2-NATO'nun güneyi ile ilgili terörizm odaklı ayrı bir oturum olacak
3-Asya Pasifik Zirvesi'ndeki ortakların katılımıyla bir toplantı yapılacak

*İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği masada olacak
*Rusya ile ilgili son durum masaya yatırılacak, Ukrayna'ya yardımlar ele alınacak
*Çin ve genel siber güvenlik konuları görüşülecek
Pınar Gültekin davasında flaş gelişme! Başsavcılık harekete geçti!
Hazine ve Maliye Bakanlığı: Finansal istikrara yönelik tedbirler devam edecek
Kastamonu, Bartın, Sinop ve Zonguldak'ta sel felaketi: Köprüler yıkıldı, evleri su bastı! Uyarılar peş peşe geldi
Kandil’de teröristlerle fotoğrafı çıkmıştı! HDP’li Hüda Kaya'nın oğlu Muhammed Cihad Cemre ile ilgili yeni gelişme
İçişleri Bakanlığı'ndan Ümit Özdağ açıklaması: Provokasyona izin verilmedi
Kılıçdaroğlu'na 'Man Adası iftirası' bedeli: 100 bin TL ödeyecek
Türk Kriminal İnceleme ekiplerinden Interpol'e parmak ısırtan başarı
Rusya'da 100 yıl sonra bir ilk! Temerrüde düştüler! Bakan “Komedi” diyerek duyurdu!
Bu resmen insanlık suçu! İspanya-Fas sınırındaki göçmen katliamına tepkiler büyüyor; görüntüler korkunç
İşveren tarafından asgari ücret temmuz zammı için yeşil ışık! TİSK'ten son dakika zam açıklaması: Olumlu yaklaşıyoruz
'Ses' bombaları peş peşe patladı! Tuba Torun'un da ses kaydı ortaya çıktı! 'Dolarla vekil olan CHP'liler' kim?
NATO zirvesi öncesi Yunan gazetesi yazdı: Türkiye'yi haklı gösteren üç tez!
Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'dan iadesini istediği isimlerin listesi! Katilleri bile vermemişler
Kastamonu'da 2 köprü çöktü! Esnafa uyarı: Dükkan açmayın!
CHP’deki yeni skandalın baş aktörü Aykut Erdoğdu! Neresinden bakarsan kepazelik
Başkan Erdoğan'dan NATO çıkarması! Dosyada 6 başlık var!
PKK/KCK/TDÖ operasyonu! 38 gözaltı kararı: Aralarında CHP'li ve HDP'li isimler de var
Bakan Özer duyurdu! ''Hedef günlük 1 milyon!''
HDP'li vekilin oğlu yakalanmıştı! Kaz Dağları'nda kamp yapmış!
Denizli'de korkunç kaza! Minik Azra hayatını kaybetti!
TOGG'a nükleer güç; Türkiye kulübe giriyor

TOGG'a nükleer güç; Türkiye kulübe giriyor

4 milyon haneye 15 milyarlık destek! Başvurular bugün başlıyor!

4 milyon haneye 15 milyarlık destek! Başvurular bugün başlıyor!

Mesajlarınız silinmiyormuş! İşte o tehlike...

Mesajlarınız silinmiyormuş! İşte o tehlike...

Tuvalette korkunç manzara: 26 yaşındaki Seher Akkoyun aranıyordu! 4 gün boyunca…

Tuvalette korkunç manzara: 26 yaşındaki Seher Akkoyun aranıyordu! 4 gün boyunca…

Burun kanaması ile hastaneye başvurdu! Türkiye'de 2'nci dünyada 13'üncü vaka

Burun kanaması ile hastaneye başvurdu! Türkiye'de 2'nci dünyada 13'üncü vaka

Dünyanın en doğurgan kadını! Hastalığı yüzünden doğuruyor: 40 yaşında tam 44 çocuğu var

Dünyanın en doğurgan kadını! Hastalığı yüzünden doğuruyor: 40 yaşında tam 44 çocuğu var