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Ümraniye'de gencin katili eski sevgilisinin babası çıktı

Batuhan Kurt, eski sevgilisinin babası Hasan G. tarafından öldürülürken cinayet anları da kamerlara yansıdı.

Ekleme: 25.06.2022 - 17:08 Güncelleme: 25.06.2022 - 17:19 / Editör: Ozge Selin
Ümraniye'de gencin katili eski sevgilisinin babası çıktı
İstanbul'un Ümraniye ilçesinde geçtiğimiz aylarda yaşamını yitiren gencin katili şaşırttı.

Kapalıçarşı'da bir kuyumcuda işçi olarak çalışan Batuhan Kurt, sabah işe gitmek için evden çıktığı sırada bıçaklı saldırıya uğradı.

Saldırı sonucu çeşitli yerlerinden yaralanan Kurt, yakındaki bir markete giderek yardım istedi.

Batuhan Kurt hayatını kaybetti

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Batuhan Kurt'u hastaneye kaldırdı fakat genç adam, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gencin eski sevgilisinin ailesi ile husumetli olduğu ortaya çıktı

Diğer yandan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Batuhan Kurt'un bir süre önce ayrıldığı eski kız arkadaşı Esmanur G. ve ailesi ile husumetli olduğunu belirledi.

Cinayeti eski kız arkadaşının babası işledi

Olayla ilgili güvenlik kameralarını da izleyen ekipler, cinayeti Batuhan Kurt'un eski kız arkadaşının babası Hasan G.'nin işlediğini tespit etti.

Şüpheliyi yakalamak için operasyonlar düzenlendi

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüphelileri yakalamak için Sultanbeyli, Sarıyer ve Ümraniye ve Sinop Türkeli ve Ayancık ilçelerinde eş zamanlı oparasyonlar düzenlendi.

Yapılan operasyonda; eski sevgili Esmanur G., baba Hasan G. ile akrabaları Serkan G., Erkan G., Müge G., Erdem E. ve Zuhal G. gözaltına alındı.

Şüpheli kişilerin sorguları yapıldıktan sonra Serkan G., Müge G. ve Erdem E. savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Cinayet anları güvenlik kamerasına yansıdı

Polis soruşturması sonucu olayın faili Hasan G.'nin sabah saatlerinde bir taksiye binerek, Batuhan Kurt'un oturduğu evin olduğu bölgeye gittiğini belirlendi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde sakin bir şekilde Batuhan Kurt'un karşısından yürüyen şüphelinin bir anda bıçağını çıkararak genci bıçakladığı ardından kaçtığı görüldü.

Şüpheli tutuklandı

Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Hasan G. 'Nitelikli tasarlayarak adam öldürmek' suçundan tutuklanırken şüphelinin kızı Esmanur G., kızın annesi Zuhal G. ve Erkan G. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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