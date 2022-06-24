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Rusya'da askeri nakliye uçağı düştü! Çok sayıda ölü var

Rusya'nın Ryazan kenti yakınlarında Ilyushin Il-76 tipi nakliye uçağı düştü ve alev aldı. Uçağın düşmesi sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti

Ekleme: 24.06.2022 - 09:53 Güncelleme: 24.06.2022 - 09:55 / Editör: Ozge Selin
Rusya'da askeri nakliye uçağı düştü! Çok sayıda ölü var
Moskova'nın yaklaşık 200 kilometre güneydoğusundaki Rusya'nın merkezindeki Ryazan kenti yakınlarında Ilyushin Il-76 nakliye uçağı düştü. Uçağın sonucu çok sayıda mürettebat öldü. İlk raporlara göre, uçakta dokuz veya 10 kişi bulunuyordu.

RIA haber ajansının yerel makamlara dayandırdığı haberine göre, Rusya'nın batısındaki Ryazan kenti yakınlarına iniş yapan bir Ilyushin Il-76 askeri kargo uçağı düştü ve alev aldı ve gemideki dokuz kişiden dördü öldü.

Rusya'da askeri nakliye uçağı düştü! Çok sayıda ölü var

YETKİLİLER DOĞRULAMADI

Sosyal medyada dolaşan çok sayıda fotoğraf ve video, düşen jetin bir Ilyushin Il-76 olduğunu gösterdi, ancak yetkililer bunun sivil mi yoksa askeri bir uçak mı olduğunu henüz doğrulamadı.

Rusya'da askeri nakliye uçağı düştü! Çok sayıda ölü var

Uçağın bir otoyolun yakınındaki araziye düştüğü için yerde altyapı hasarı bildirilmedi. Kazaya çok sayıda itfaiye ve ambulansın müdahale ettiği görüldü, yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Rusya'da askeri nakliye uçağı düştü! Çok sayıda ölü var

Interfax haber ajansı, Rusya savunma bakanlığının uçağın eğitim uçuşu sırasında motor arızası geçirdiğini söylediğini aktardı. Bakanlık, mürettebat ölümleriyle ilgili ayrıntı vermedi.
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