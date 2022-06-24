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İzmir'de bir kişi define aramak için kazdığı çukura kendisi düştü

İzmir Kemalpaşa'da define aramak için kaçak kazı yaptığı iddia edilen Murat Y. (48), 10 metre derinliğindeki çukura düşerek yaşamını yitirdi.

Ekleme: 24.06.2022 - 01:32 Güncelleme: 24.06.2022 - 01:39 / Editör: Ozge Selin
İzmir'de bir kişi define aramak için kazdığı çukura kendisi düştü
Dün gece saatlerinde İzmir'in Kemalpaşa ilçesi Dereköy Mahallesi Karabel Geçidi Hitit Kaya mevkisinde meydana gelen olayda, sarp arazide define aramak için Murat Y.'den 2 gündür haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

10 metrelik çukurda bulundu

Jandarma ekipleri Murat Y.'yi bulmak için bölgede arama çalışmaları başlattı. Yapılan aramada Murat Y. seyir terası altında 10 metre derinlikteki çukurda bulundu.

Hayatını kaybetti

DHA'nın haberine göre, ekipler tarafından çukurdan çıkartılan Murat Y.'nin yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Murat Y.'nin cesedi savcının olay yerindeki incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptıkları incelemede, define aramak için kullanılan materyaller bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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