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Finlandiya'dan 'Türkiye' açıklaması! ''Problemlerin çoğu İsveç ile!''

Rusya Ukrayna savaşı sebebiyle NATO'ya girmek isteyen İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye ile yaptığı görüşmeler hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Brüksel'de yapılan 3'lü zirveyle ilgili açıklama yapan üst düzey bir Fin yetkili, Türkiye ile ilerleme sağlandığından bahsederek aslında problemlerin çoğunun Finlandiya ile değil, İsveç ile olduğuna dikkat çekti.

Finlandiya'dan 'Türkiye' açıklaması! ''Problemlerin çoğu İsveç ile!''
Ekleme: 24.06.2022 - 15:44 Güncelleme: 24.06.2022 - 15:47 / Editör: Ozge Selin
Finlandiya'dan 'Türkiye' açıklaması! ''Problemlerin çoğu İsveç ile!''
Rusya Ukrayna savaşının yankıları olarak İsveç ve Finlandiya geçtiğimiz aylarda NATO'ya girme talebinde bulunmuştu. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girmesindeki tek engel ise Türkiye. Türkiye kararı bu ülkelerin teröre verdikleri destek nedeniyle veto ediyor.

Finlandiya'dan 'Türkiye' açıklaması! ''Problemlerin çoğu İsveç ile!''

Üst düzey bir Fin diplomat, Brüksel'deki NATO Karargahı'nda düzenlenen toplantılarda bir çözüm bulunması için istekli olunduğuna dikkat çekti.

Tarafların bir anlaşmaya yakınlaştığını kaydeden Fin diplomat, 'Üst düzey yetkililer çözüm hakkında isteklerini ifade etti. Türkiye ile ilerleme sağlıyoruz' dedi.

Finlandiya'dan 'Türkiye' açıklaması! ''Problemlerin çoğu İsveç ile!''

Aynı zamanda diplomat, Türkiye'nin itirazlarının Finlandiya'dan daha çok İsveç'e yönelik olduğuna da dikkat çekti.

Diplomat, Türkiye'nin kaygılarına yanıt niteliği taşıyan, 'teknik meseleleri' hızlıca çözüme kavuşabileceğini söyledi.

Pazartesi günü Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Karargahı'nda bir görüşme gerçekleştiren Türkiye, İsveç ve Finlandiya temsilcileri, iki İskandinav ülkesinin ittifaka katılma sürecinde ilerleme kaydetmek için Türkiye'nin gündeme aldığı güvenlik endişelerini ele almıştı.

Finlandiya'dan 'Türkiye' açıklaması! ''Problemlerin çoğu İsveç ile!''

Görüşmeyi NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in özel kalemi hazırlamıştı. Brüksel'deki NATO Karargahı'nda gerçekleştirilen görüşme sonrasında yapılan ilk açıklama görüşmenin 'yapıcı' olduğu yönünde olmuştu.

Finlandiya'dan 'Türkiye' açıklaması! ''Problemlerin çoğu İsveç ile!''

Kaynaklara göre Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın terör örgütü PKK'nın bir uzantısı olan YPG'ye desteğini kesme talebinde bulunmuştu.

Bunun yanı sıra İskandinav ülkelerinden terör örgütü FETÖ ile mücadelede de iş birliği istenmişti.
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Finlandiya'dan 'Türkiye' açıklaması! ''Problemlerin çoğu İsveç ile!''
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