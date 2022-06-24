Başkan Erdoğan Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesine katıldı! ' Gerçekten bir ömür, bu ümmetin manevi mimarı olarak bulundu'

İsmailağa Cemaati'nin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu, Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.Fatih Camii'ne akın eden Müslümanlar sokakları ve caddeleri doldurdu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da cenazeye katılanlar arasında yer aldı.Erdoğan açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:'Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, bugün ilim irfan ve hikmet sahibi bir önderimizi ebediyete yolcu ediyoruz.Ben hoca efendi hazretlerini 65-66 yıllarıondayken fatih imam hatipte öğrenciyim, cuma namazlarında genelde İsmailağa Camii'ne gelir, orada kendisini dinler, kendisiyle müşerref olurduk.Zaman zaman Yavuz Selim Camii sohbetlerinde bulunurduk. Gerçekten bir ömür, bu ümmetin manevi mimarı olarak bulunmuş hoca efendi hazretlerinin şarktan garba uzayan bir mücadele ve bu mücadelede de farz sünnet, bunlardan asla zerre kadar tavizi olmadığını biliyoruz.Son dönemlerinde gerçekten çok çile çekti ve bu çilenin ardından bugün hakka uğurluyoruz.Kendisini tanıdık, bildik ve bu imanıyla da biz sevgili habibine komşu olacağına da inanıyoruz. Rabbim cümlemizi inşallah sevgili habibiyle komşu kılsın. bizleri de hep birlikte haşr-ü cem eylesin.Tekrar ruhu için el fatiha.'