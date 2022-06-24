  • USD: 17,35 - 17,38
  • EURO: 18,25 - 18,28
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

3600 ek gösterge ve öğrenci affı yolda!

AK Parti milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren torba yasa teklifinin hazırlıklarında sona geldi. Teklifte memurların merakla beklediği 3600 gösterge ile yaklaşık 4 milyon öğrenciyi etkileyeceği belirtilen öğrenci affı da bulunuyor. İşte yapılacak düzenlemenin detayları...

Ekleme: 24.06.2022 - 10:19 Güncelleme: 24.06.2022 - 10:21 / Editör: Ozge Selin
3600 ek gösterge ve öğrenci affı yolda!
Memurların merakla beklediği 3600 göstergeye ilişkin düzenleme teklifte yer alacak. Bu kapsamda bütün memurları 600 ek gösterge verilecek. Buna göre bir kademelendirme yapılacak.

4 MİLYON ÖĞRENCİ YARARLANACAK
Teklifteki bir başka önemli düzenleme öğrenci affı ile ilgili olacak. Düzenlemenin üniversite öğrenimi yarım kalan 4 milyon civarında öğrenciyi etkilemesi bekleniyor.

Bunun içinde açık öğretimde dönem kaydını yenilemeyen 1 milyon 848 bin, bölüm değişikliği yapan 839 bin, azami öğrenim süresinin dolması nedeniyle mezun olamayan 594 bin 530, sahte belge sebebiyle kaydı iptal edilen 380 bin, KHK ile yükseköğretim kurumu kapatılan 61 bin 155 öğrenci de bulunuyor.

3600 ek gösterge ve öğrenci affı yolda!

Ayrıca disiplin cezası alan, yatay geçiş yapan, lise diploması olmadığı için geçici kayıt yaptırıp diplomalarını getirmeyenler ile denklik lisans tamamlaması sona erenler de af kapsamına girebilecek. Ancak terör suçu ile atılanlar kapsam dışı olacak.

3600 ek gösterge ve öğrenci affı yolda!

VERGİ CEZALARINA GÜNCELLEME
Vergi suçlarındaki bazı cezaların güncellenmesi için düzenlemeler yapılacak. Vergi suçlarına verilen para cezalarının artırılması için genel bir yetki istendi, ancak tartışmalar sonrasında bundan vazgeçildi.

MASAK'A PERSONEL
MASAK'a ihtiyacı olan personeli almasının yolu açılacak. MASAK'taki personel sayIsı iş yüküne yetişemediği için böyle bir düzenleme yapıldığı bildirildi.

AKARYAKIT VERGİLERİ KALDI
Akaryakıt üzerindeki maktu vergilerin artırılması yönünde gelen öneriye AK Parti grup yönetimi 'vatandaşı sıkıntıya sokacak bir düzenleme yapmayalım' diye karşı çıktığı için teklife girmedi.

KGF'NİN DE ARTMASI GÜNDEMDE
Teklifte, Kredi Garanti Fonu'nun limitinin 60 milyar liradan 100 milyar liraya çıkartılmasına ilişkin bir maddenin de yer alması üzerinde duruluyor.

3600 ek gösterge ve öğrenci affı yolda!
Kılıçdaroğlu 'moral bozma' mesaisinde!
Ciğerlerimizi yakmıştı! Sabotajcının ilk ifadesi ortaya çıktı!
Marmaris için devlet-millet el ele!
Son sözleri ortaya çıktı! Şehit olmadan önce annesini aramış!
Ağaçları katleden İBB Başkanı İmamoğlu: İstanbul'u yeşille buluşturduk
İşte Türkiye'nin ciğerlerini yakan vatan haini: Çok sayıda suç kaydı çıktı
ABD'den 'Tahıl Krizi' açıklaması! Kilit ülke Türkiye
“Acil Servisimizden hiçbir şekilde hasta reddi olmamaktadır”
ABD'den Ukrayna'ya dev yardım! Gelişmiş füze sistemlerini de içeriyor...
6’ncı Yargı Paketi TBMM'de kabul edildi! Stokçular şimdi yandı
Bakan Kirişçi duyurdu! Yangında evi tahliye olan ailelere 3'er bin liralık destek
AB'den, Ukrayna ve Moldova için yeni karar
Peş peşe memur zammı emekli ve asgari ücret açıklamaları! Bakan Nebati oran verdi
Konya’da Merve Küçüktekin’e kimyasal maddeyle dehşeti yaşatmıştı! İlçeye geliş nedeni ortaya çıktı
Adalet Bakanı Bozdağ: Adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Adaylığı yasaldır.
BDDK'dan konut kredisi kararı
Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili bir kişi gözaltına alındı
Tahıl koridorunda İstanbul Planı! Bakan Akar'dan flaş açıklama
CHP'li belediye 3 bin kişiyi işten çıkarmıştı.Tepkiler çığ gibi!
Memura yüzde 40 zam!

Memura yüzde 40 zam!

Kreşte dehşet! 17 aylık bebek tanınmaz halde!

Kreşte dehşet! 17 aylık bebek tanınmaz halde!

Gönüllü kahramanlar! Sloganları 'Ateş Beklemez'!

Gönüllü kahramanlar! Sloganları 'Ateş Beklemez'!

Hükümeti protesto tehlikeli boyuta ulaştı!

Hükümeti protesto tehlikeli boyuta ulaştı!

Yerli ve milli 5G yolda! Hedef 198 milyar dolarlık yatırım!

Yerli ve milli 5G yolda! Hedef 198 milyar dolarlık yatırım!

Banka hesabı olanlar dikkat!

Banka hesabı olanlar dikkat!