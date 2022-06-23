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Türkiye düşmanı senatörden PKK'ya kucak açan İsveç'e destek: Ankara ne yapmaya çalışıyor anlamıyorum

Türkiye karşıtı söylemleriyle gündeme gelen ABD'li Senatör Bob Menendez, skandal açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Terör örgütü PKK/YPG'ye verdikleri destek nedeniyle NATO'ya katılım talebi Türkiye'den veto yiyen İsveç ve Finlandiya'ya arka çıkan Menendez, "Türkiye buradan ne çıkarmaya çalışıyor anlamıyorum. Finlandiya ve İsveç, PKK konusunda bizim politikalarımızla aynı yerde duruyor. İki harika demokratik ülkenin NATO’ya katılması için hiçbir tavize gerek yok." diye konuştu.

Türkiye düşmanı senatörden PKK'ya kucak açan İsveç'e destek: Ankara ne yapmaya çalışıyor anlamıyorum
Ekleme: 23.06.2022 - 01:13 Güncelleme: 23.06.2022 - 01:13 / Editör: Ozge Selin
Türkiye düşmanı senatörden PKK'ya kucak açan İsveç'e destek: Ankara ne yapmaya çalışıyor anlamıyorum
İsveç ve Finlandiya'nın, terör örgütü PKK/YPG'ye verdikleri destek nedeniyle NATO'ya katılım talebi, Türkiye tarafından veto edilmişti. İki ülkenin güvenlik ittifakına katılmak için somut adımlar atması ve terörler arasına mesafe koyması istenmişti.

Geride kalan süreçte iki ülkeden herhangi bir adım gelmezken, özellikle İsveç'te PKK provokasyonları sıklaşmıştı.

Türkiye karşıtı söylemleriyle gündeme gelen ABD'li Senatör Bob Menendez, söz konusu tartışmalar üzerinden skandal bir açıklama daha yaptı.

"TÜRKİYE BURADAN NE ÇIKARMAYA ÇALIŞIYOR ANLAMIYORUM"

İsveç ve Finlandiya'ya arka çıkan Menendez, "Türkiye buradan ne çıkarmaya çalışıyor anlamıyorum. İki harika demokratik ülkenin NATO’ya katılması için hiçbir tavize gerek yok." diye konuştu.

"İKİ ÜLKE PKK KONUSUNDA BİZİMLE AYNI DÜŞÜNÜYOR"

Menendez açıklamasında, "Gerçek şu ki Finlandiya ve İsveç, PKK ile SDG konusunda bizim politikalarımızla aynı yerde duruyor." diye konuştu.
Türkiye düşmanı senatörden PKK'ya kucak açan İsveç'e destek: Ankara ne yapmaya çalışıyor anlamıyorum
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