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MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Mahmut Ustaosmanoğlu için taziye mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hayatını kaybeden İsmailağa Cemaatinin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu için bir taziye mesajı yayımladı.

Ekleme: 23.06.2022 - 22:08 Güncelleme: 23.06.2022 - 22:09 / Editör: Ozge Selin
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Mahmut Ustaosmanoğlu için taziye mesajı
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Twitter hesabından paylaştığı mesajında "Türkiye'mizin muhterem isimlerinden birisi olan; manevi haslet ve hizmetleriyle öncü ve örnek vasfını hayatı boyunca muhafaza eden Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi'ye vefatından dolayı Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve öğrencilerine başsağlığı diliyorum" dedi.
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