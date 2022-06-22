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Çin'den Tesla'ya casusluk suçlaması!

Tesla modellerinin, Pekin'in doğusundaki bir sahil beldesi olan Beidaihe'ye girişi en az iki ay süreyle yasaklanacak. Basında çıkan haberlere göre, yetkililer, araçların kameralarının hassas veriler toplamasından endişe ediyor.

Ekleme: 22.06.2022 - 12:06 Güncelleme: 22.06.2022 - 12:09 / Editör: Ozge Selin
Çin'den Tesla'ya casusluk suçlaması!
Reuters yerel bir trafik polisi yetkilisine atıfta bulunarak, Tesla araçlarının Pekin'in batısındaki bir Çin sahil beldesi olan ve geleneksel olarak Çin liderlerinin yaz tatillerine ev sahipliği yapan Beidaihe'de yasaklandığını bildirdi.

Çin'den Tesla'ya casusluk suçlaması!

Habere göre yasak 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek ve en az iki ay sürecek.

Reuters'in kaynağı, kararın “ ulusal meseleler ” ile ilgili olduğunu ve önümüzdeki günlerde yasağın resmi olarak açıklanacağını söyledi.

Karar, Çin'in üst düzey hükümet yetkililerinin doğası ve tarihi mekanlarıyla ünlü Beidaihe'de planlanan toplantısı öncesinde geldi.

Çin'den Tesla'ya casusluk suçlaması!

Ancak toplantı tarihleri ​​genellikle gizli tutuluyor.

Otomobillerde pek çok kameranın olması ve bu kameralardan elde edilen görüntülerin ABD'de depolanması, daha önce de Çin'de endişelere neden olmuştu.

2021'de Çin hükümeti, Tesla modellerinin askeri alanların ve önemli devlet binalarının yakınına park edilmemesi yönünde uyarıda bulunmuştu.

Çin'den Tesla'ya casusluk suçlaması!

Çin'den gelen yasağın ardından Elon Musk, birkaç ay sonra Çin'de yeni bir veri merkezi kurmuş ve verilerin ülke dışına çıkmayacağını açıklamıştı.
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