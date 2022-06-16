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Asgari ücrete ara zam formülü! İşte üzerinde çalışılan maddeler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, ücretliler dahil herkesin gelirini artıracak düzenlemeler yapılması yönünde talimat verdiğini duyurmuştu.Başkan Erdoğan'ın talimatı üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ilgili kurumlarla çalışma başlattı. Peki asgari ücrete zam yapılacak mı? İşte üzerinde çalışılan o maddeler...

Asgari ücrete ara zam formülü! İşte üzerinde çalışılan maddeler
Ekleme: 16.06.2022 - 09:33 Güncelleme: 16.06.2022 - 09:34 / Editör: Ozge Selin
Asgari ücrete ara zam formülü! İşte üzerinde çalışılan maddeler
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, ücretliler dahil herkesin gelirini artıracak düzenlemeler yapılması yönünde talimat verdiğini duyurmuştu. Başkan Erdoğan'ın talimatı üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ilgili kurumlarla çalışma başlattı.

MİLYONLARIN GÖZÜ BURADA
Milyonlarca çalışanın gözü bu yıl için yüzde 50.5 artışla 4 bin 253 lira olarak belirlenen asgari ücrette ara zamma çevrildi. Asgari ücrete ara zamda 6 aylık enflasyon oranında artırım, yıllık enflasyon farkının yansıtılması, işverenin prim yükünün hafifletilmesi formülleri üzerinde çalışılıyor.

AYLIK BELİRLEYEBİLİR
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı asgari ücret konusunda ilgili kurumlarla çalışma başlattı. Bakanlığın teklifi üzerine Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıp yeni asgari ücreti ister yıllık ister aylık belirleyebilecek. Bunun üst sınırı iki yıl olacak. 4 Temmuz Pazartesi günü açıklanacak haziran ayı enflasyon oranının ardından ilk altı aylık enflasyon oranı belirlenecek, memur ve emeklilere yapılacak zam oranı açıklanacak. Asgari ücretliye ara zamda 6 aylık zam oranı da belirleyici olacak. Yılın ilk 5 ayında enflasyon yüzde 35.64 olmuştu.

PRİM YÜKÜ MASADA
Asgari ücrette gelir vergisi kaldırılmıştı. Brüt asgari ücrette 760 lira prim kesintisi bulunuyor. İşveren açısından da 876 liralık prim maliyeti bulunuyor. Asgari ücrete ara zam durumda işverene prim desteği seçeneği değerlendiriliyor.

3 ÖNEMLİ ADIM ATILACAK
Başkan Erdoğan'ın ifadesiyle tüm kesimleri rahatlatacak 3 adım atılacak.

Buna göre, temmuz ayındaki enflasyon farkı artışlarıyla ücretliler rahatlatılacak. Yılbaşında tüm çalışanların durumları gözden geçirilerek, herkesin hakkını alması sağlanacak.

Sosyal yardım şemsiyesi genişleterek hiçbir vatandaş enflasyona ezdirilmeyecek.

AK Parti enflasyondan etkilenen işçi, memur, emekli, çiftçi, kamu görevlisi, yaşlı, genç bütün kesimlere yönelik anket yaptırıyor.

Gelen taleplere göre sosyal politikalar ve ekonomik destekler güncellenecek.
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