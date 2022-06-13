Ankara selde boğuşurken bildiri peşinde koştu! Mansur Yavaş, İmamoğlu'nu örnek aldı!

CHP'li büyükşehir belediye başkanlarının, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in ev sahipliğinde bir araya geldiği, Mansur Yavaş'ın da Eskişehir'deki toplantıya katıldığı öğrenildi.Vatandaşlar; Mansur Yavaş'ın, Ankara Valiliği ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün şiddetli yağış uyarısına rağmen Eskişehir'e gitmesine tepki gösterdi."ALIN SİZE BİR BALIKÇI HİKAYESİ DAHA"Zeki Bahçe: "Devletin tüm kurumları Ankara için seferber olurken CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları Eskişehir'de bir araya gelmişler. Tabi ki Ankara gibi bir derdi olmayan Mansur Yavaş da oradaydı. Başka ne denir ki bilmiyorum. Tek kelimeyle rezalet"Aslan Değirmenci: "Slogan ve ajans belediyeciliği.. Bir haftadır Ankara için sel ve dolu uyarısı yapılıyor, Mansur Bey Eskişehir'de cirit atıyor! Olacak iş değil! Oluyor ama…"Mustafa Sevencan: "Alın size bir balıkçı hikayesi daha. Düşün artık milletin yakasından"Mehmet Kamil Yıldırım: "Yazık oldu vatandaşlarımıza"Fahri Gündoğdu: "Millet diye bir dertleri yok..."Numan Gençosmanoğlu: "Konu şehir yönetmek değil bildiri yayımlamakmış. Bir haftadır yagmur geliyor diye uyarılar var organize yapın diye başkan duymamış demek ki"Murat Şahin: "Afet zamanları bunların başka şehirde olması hep tesadüf mü?"Hüseyin Karadağ: "Bir haftadır Ankara için sel ve dolu uyarısı yapılıyor, Mansur Bey Eskişehir'de cirit atıyor! Aklı selim olan bir başkanın ne işi ola Eskişehirde?"ÜNAL: "ESKiŞEHİR'DE OLMAK HANGİ AKLIN ÜRÜNÜ"Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi Birinci Başkanvekili Fatih Ünal:"Yağışlar nedeniyle ev ve işyerlerini su basarken hemşehrilerimiz yollarda mahsur kalırken 4 gündür açıklama yapmayan Sayın Mansur Yavaş, gelen tepkiler sonucu nihayet bugün bir açıklama yapmış. Ankara talihsiz bir dönem yaşıyor...""Olmaz olsun böyle Başkan... Ankaralı sellerle boğuşurken, üstelik bugün bir canımızı yitirmişken. Dostlar alışverişte görsün tarzı bir açıklama yapıp soluğu Eskişehir'de almak hangi aklın ürünüdür. Başkan dediğin acıları paylaşandır, yerinde müdahale edendir."YILMAZER: "EKREM KARIN ALTINDA; MANSUR SELİN ALTINDA KALDI…"AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı avukat Mehmet Yılmazer: "Sirkeli'de dere taştı. Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin olay yerinde ve vatandaşların içindeydi. Günlerdir Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ihmalleri ve yetersizlikleri bu şehri mağdur ediyor. Mansur Yavaş'ı gören var mı? Ekrem karın altında; Mansur selin altında kaldı…"ANKARA VALİLİĞİ UYARIDA BULUNMUŞTUAnkara Valiliği; 10 Haziran 2022 tarihinde yaptığı açıklamada yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiği uyarısında bulunmuştu.Valilik açıklamasında, yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, bugün (10 Haziran) öğle saatlerinden itibaren il genelinde yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiği bildirilmişti.Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedilmişti.