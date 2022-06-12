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Venezuela'da ABD'nin desteklediği Juan Guaido halk tarafından dövüldü!

ABD'nin gazıyla iktidar devirmeye kalkan muhalifle her ülkede hüsrana uğruyor. 2019 yılında ABD'nin desteğiyle ülkesinde darbe girişiminde bulunan Juan Guaido devlet başkanlığı yemini ederek ülkenin "geçici devlet başkanlığı" görevini üstlendiğini açıklamıştı. Juan Guaido gittiği bir restorandan Venezuela vatandaşları tarafından tartaklandı.

Venezuela'da ABD'nin desteklediği Juan Guaido halk tarafından dövüldü!
Ekleme: 12.06.2022 - 15:33 Güncelleme: 12.06.2022 - 15:37 / Editör: Ozge Selin
Venezuela'da ABD'nin desteklediği Juan Guaido halk tarafından dövüldü!
2019'da ABD'nin desteğiyle kendisini Venezuela devlet başkanı ilan eden Juan Guaido halkın tepkisini çekmeye devam ediyor.

ABD'nin gazına rağmen ülkesinde kabul görmeyen muhalif lider Juan Guaido yemek için gittiği bir restoranda tartaklandı.

Venezuela'da ABD'nin desteklediği Juan Guaido halk tarafından dövüldü!

ÇAREYİ KAÇMAKTA BULDU
Guaido'yu oturduğu masadan kaldırılan müşteriler, onu restoranın kapısına doğru itmeye başladı.

Guaido'nun konuşmasını istemeyen Venezuelalılar büyük teki gösterirken arbeda esnasında Guaido'nun gömleği yırtıldı.

Guaido bölgeden kaçarak uzaklaştı.

Venezuela'da ABD'nin desteklediği Juan Guaido halk tarafından dövüldü!

KENDİNİ DEVLET BAŞKANI İLAN ETMİŞTİ
Juan Guaido 2019'un ocak ayında ülkede düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde kendisini "geçici devlet başkanı" ilan etti.

ABD'nin gazladığı Guaidio, ülkenin başkenti Caracas'taki hükümet karşıtı gösterilerde destekçilerine yaptığı konuşmada, "Yönetimin gasbedilmesine son vermek, geçici hükümeti kurmak ve özgür seçimler düzenlemek için resmi olarak Venezuela'dan sorumlu devlet başkanlığı görevini üstlenmeye yemin ediyorum." dedi.

Halka kendisini destekleme çağrısı yapan Guaido, "Biliyoruz ki bu tek kişilik bir iş değil ve sonuçları olacak. Bu büyük ulusal güç ve umut hareketinin önüne geçilmesine izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Venezuela'da ABD'nin desteklediği Juan Guaido halk tarafından dövüldü!

Guaido, hükümet karşıtı gösterilerin devam edeceğine dikkati çekerek, "Yorulacak mıyız? Hayır. Demokrasiye, özgürlüğe, tekrar suya, doğal gaza ulaşıncaya kadar ekmek her Venezuelalının masasına ulaşana kadar direneceğiz." diye konuştu.
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Venezuela'da ABD'nin desteklediği Juan Guaido halk tarafından dövüldü!
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