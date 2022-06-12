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Sahil simsiyah oldu: Hayvan gübresinin atıldığı yerde şoke eden görüntü

Kocaeli'de Beyoğlu Deresi'ne bırakılan hayvan gübrelerinin vurduğu sahil simsiyah oldu. Ortaya çıkan maddenin ne olup olmadığı araştırılıyor.

Ekleme: 12.06.2022 - 16:24 Güncelleme: 12.06.2022 - 16:29 / Editör: Ozge Selin
Sahil simsiyah oldu: Hayvan gübresinin atıldığı yerde şoke eden görüntüBeyoğlu Deresi’ne bırakılan hayvan gübrelerinin vurduğu ve ekiplerin günlerce gübre çıkardığı Kavaklı sahilinde son günlerde zifte benzeyen madde görülüyor. Deniz kıyısını adeta simsiyah gösteren maddenin ne olduğu ise henüz bilinmiyor.

Sahil simsiyah oldu: Hayvan gübresinin atıldığı yerde şoke eden görüntü

Ortaya çıkan siyah görüntüden rahatsız olan vatandaşlardan Furkan Er, "Yaklaşık 4-5 aydır ailemle beraber bu bölgede yaşıyoruz. Buraya çay içmeye, piknik yapmaya geliyoruz. Pis bir koku var. Denizin keyfini hiç çıkaramıyoruz. Kıyı tamamen zift benzeri bir sıvıyla kaplı. İnsanlar rahatsız oluyor...

Sahil simsiyah oldu: Hayvan gübresinin atıldığı yerde şoke eden görüntü

Hayvanlar için de kötü bir şey. Koku da bazen artıyor, öbür gün azalıyor, değişkenlik gösteriyor. Doğa, Allah’ın bize verdiği bir nimettir. Doğayı hem kendimiz için hem hayvanlar için temiz tutmalıyız. Daha iyi yaşamak için bari çevremize sahip çıkalım" dedi.

Sahil simsiyah oldu: Hayvan gübresinin atıldığı yerde şoke eden görüntü

Öte yandan, 14 Nisan’da Beyoğlu Deresi’ne tonlarca hayvan gübresi bırakılmış, sorumsuzca dereye atılan gübre Marmara Denizi’ne inerek, Kavaklı sahil şeridini kaplamıştı.

Sahil simsiyah oldu: Hayvan gübresinin atıldığı yerde şoke eden görüntü

Sahile iş makineleriyle giren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile Gölcük Belediyesi ekipleri yaptıkları çalışmalar ile 360 ton hayvan gübresi çıkartmıştı.
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