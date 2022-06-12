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Kütahya'da fırtına: Yüzlerce çam ağacı devrildi

Lütfiye köyü yakınlarında etkili olan fırtına nedeniyle yüzlerce çam ağacı devrilirken, iletişim hatları zarar gördü. Şaşıran ve fotoğraf çeken köylüler, durumu Orman Bölge Müdürlüğü'ne bildirdi.

Ekleme: 12.06.2022 - 16:54 Güncelleme: 12.06.2022 - 16:57 / Editör: Ozge Selin
Kütahya kent merkezine 40 kilometre mesafedeki 50 haneli Lütfiye köyünde etkili olan şiddetli rüzgar ve sağanak yağmur, hayatı olumsuz etkiledi.

Çıkan fırtına nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşarken, köye yakın 1400 rakımlı Türkmen Dağı'ndaki ormanda yüzlerce çam ağacı devrildi.

Kütahya'da fırtına: Yüzlerce çam ağacı devrildi

Çam ağaçlarının devrilmesinden sonra iletişim hatları zarar gördü. Rüzgarın dinmesinin ardından ormana çıkan köylüler, gördükleri manzara karşısında şaşırdı.

Ormanda fırtınanın ardından ortaya çıkan mazarayı fotoğraflayan köylüler, Orman Bölge Müdürlüğü'ne haber verdi.

Kütahya'da fırtına: Yüzlerce çam ağacı devrildi

"Köye gelseydi komple kaldırırdı"
Lütfiye köyü muhtarı Rasim Altıntaş, dün akşam saatlerinde etkili olan rüzgarın ormanda büyük bir yıkıma neden olduğunu söyledi.

Kopan kablolar nedeniyle iletişim kurmakta da zorlandıklarını ifade eden Altıntaş, "Köydeki evimizden hiçbir yere çıkamadık. Şiddetli rüzgar nedeniyle ormanlık alandaki ağaçlar kırılmış. Eğer köyümüze gelseydi, komple kaldırırdı. Çocukluğumuzdan beri hiç böyle bir şey görmedik.

İlk defa böyle oluyor. Dolu ve rüzgarla karışık büyük bir ses geldi. Evden dışarı çıkamadık. Felaket oldu. Orman yolları kapanmış, yukarıları da gezemedik." dedi.

Kütahya'da fırtına: Yüzlerce çam ağacı devrildi

Köylülerden Niyazi Demir, ağaçların halini görünce çok üzüldüklerini söyledi.

Şimdiye kadar böyle bir olay yaşamadıklarını anlatan Demir, "Muhtar, 'Afet olmuş' diye haber verdi. Geldik, baktık. Çok büyük bir afet olmuş. Fırtına çam ağaçlarını kırmış, bazılarını da kökünden devirmiş.

Kütahya'da fırtına: Yüzlerce çam ağacı devrildi

Biz de şaşırdık. 77 yaşına geldim, böyle bir şey görmedim. Elektrikler gitti, tabi biraz telaşlandık. Telefonla aramak istedik, hatlar çekmiyordu. Telefonlarda gitmiş" diye konuştu.

Kütahya'da fırtına: Yüzlerce çam ağacı devrildi

Mehmet Kara da devrilen ve gövdesinden kırılan ağaçları inceledi. Büyük afet yaşadıklarını anlatan Kara, "Dün büyük bir rüzgarla karşılaştık. Sesini duyduk, sonradan buraya geldik. Buralarda büyük bir afet olmuş. 66 yaşındayım, böyle bir şey görmedim. Allah korusun köyümüze gelse, ortadan kaldırabilirdi" ifadelerini kullandı.

Kütahya'da fırtına: Yüzlerce çam ağacı devrildi


Kütahya'da fırtına: Yüzlerce çam ağacı devrildi

Kütahya'da fırtına: Yüzlerce çam ağacı devrildi

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