İstanbul'da tehlikeli yolculuk! Metro kapısı açık gitti!

İstanbul'da M2 Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman metro hattında seyir yapan bir trenin kapısı bozuldu. Trenin kapısı açık bir şekilde yolcuların hayatını tehlikeye atarak sefere devam etmesi tepkilere neden oldu.

İstanbul'da hemen her gün yaşanan otobüs, metrobüs ve metro arızalarına bir yenisi daha eklendi. Bu kez olay, M2 Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman metro hattında yaşandı.Arızalanan tren, kapısı açık bir şekilde seferine devam etti.Yolcuların hayatının tehlikeye atıldığı görüntüler, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepkilere neden oldu.