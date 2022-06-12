  • USD: 17,06 - 17,09
  • EURO: 18,09 - 18,13
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İstanbul'da tehlikeli yolculuk! Metro kapısı açık gitti!

İstanbul'da M2 Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman metro hattında seyir yapan bir trenin kapısı bozuldu. Trenin kapısı açık bir şekilde yolcuların hayatını tehlikeye atarak sefere devam etmesi tepkilere neden oldu.

Ekleme: 12.06.2022 - 00:43 Güncelleme: 12.06.2022 - 00:44 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da tehlikeli yolculuk! Metro kapısı açık gitti!
İstanbul'da hemen her gün yaşanan otobüs, metrobüs ve metro arızalarına bir yenisi daha eklendi. Bu kez olay, M2 Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman metro hattında yaşandı.

Arızalanan tren, kapısı açık bir şekilde seferine devam etti.

YOLCULARIN HAYATI TEHLİKEYE ATILDI
Yolcuların hayatının tehlikeye atıldığı görüntüler, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepkilere neden oldu.
Melih Gökçek'ten çok önemli açıklamalar!
Pençe-Kilit harekat bölgesinde bir askerimiz şehit düştü!
Bakan Nebati: Bizim adayımız belli, kimi yeneceğiz onu merak ediyorum!
Ankara'daki selde bir kişi hayatını kaybetti!
Kılıçdaroğlu'ndan güldüren sözler: Millet İttifakı'yla Türkiye'yi yöneteceğiz!
CHP'li başkanlar Eskişehir'de buluştu!
AK Parti'li Özhaseki'den 'Siyasete elveda' açıklaması!
Aydın'ı sel vurdu! Aniden bastırdı sokaklar dereye döndü!
Başkan Erdoğan en kısa sürede açacağız diyerek duyurdu! Van'a 38 milyarlık yatırım
Avrupa’da yine PKK paçavraları açıldı! Türkiye’yi hedef alan küstah provokasyon!
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati duyurdu: Gelire Endeksli Senet sisteminde (GES) asgari getiri oranı ne kadar olacak?
Ankara'da sağanak ve dolu yağışı hayatı felç etti! İçişleri Bakan Yardımcısı'ndan açıklama geldi
CHP'li Şişli Belediyesi sokak köpeğinin heykelini dikti
Ukrayna'dan savaş itirafı! Son durumu açıkladılar
İtalya’da kaybolan Eczacıbaşı helikopterinde yeni gelişme! Cansız bedenlere ulaşıldı!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: 781 mahalle tüm yabancılar için ikamete kapatıldı! 1 Temmuz'da uygulanacak.
İtalya’da kaybolan Eczacıbaşı helikopterinde yeni gelişme! Neden bulunamadığı ortaya çıktı!
MSB duyurdu! Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 220'ye yükseldi.
Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin açıklama: Önemli iyileştirmeler çok yakın
Atina’da Efes 2022 paniği! Başkan Erdoğan'ın o sözü gazete manşetlerinde
'Hamile Mükremin' temalı tiktok rezaletinde son dakika: O hastane mühürlendi

'Hamile Mükremin' temalı tiktok rezaletinde son dakika: O hastane mühürlendi

30 yıldır gözyaşı döken kadın rahatsızlığından ameliyatla kurtuldu: Sürekli 'niye ağlıyorsun' diye sorarlardı

30 yıldır gözyaşı döken kadın rahatsızlığından ameliyatla kurtuldu: Sürekli 'niye ağlıyorsun' diye sorarlardı

İzmir'de sır olay! Araç denize uçtu, cesedi başka bir noktada bulundu

İzmir'de sır olay! Araç denize uçtu, cesedi başka bir noktada bulundu

Yine Tiktok skandalı! Lüks restoranda köpeğe çatalla yemek yedirdi!

Yine Tiktok skandalı! Lüks restoranda köpeğe çatalla yemek yedirdi!

Meteoroloji’den sarı alarm!

Meteoroloji’den sarı alarm!

İstanbul'da tehlikeli yolculuk! Metro kapısı açık gitti!

İstanbul'da tehlikeli yolculuk! Metro kapısı açık gitti!