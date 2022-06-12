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Diyarbakır'daki rezidansta facia: Ölü ve yararılar var!

Diyarbakır Yenişehir'de dehşet dolu anlar yaşandı. 25 katlı rezidansta yangın çıktı. 1 kişi öldü, 14 kişi ise yaralandı.

Ekleme: 12.06.2022 - 13:01 Güncelleme: 12.06.2022 - 13:56 / Editör: Ozge Selin
Diyarbakır'daki rezidansta facia: Ölü ve yararılar var!
Diyarbakır Yenişehir ilçesine bağlı Azize'ye mahallesinde bulunan 25 katlı rezidansın 20'nci katında bulunan dairede ilk belirlemelere göre elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı.

Diyarbakır'daki rezidansta facia: Ölü ve yararılar var!

Alevler kısa sürede rezidansın 20'inci katını sararken bölgeye çok sayıda itfaiye ile AFAD ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır'daki rezidansta facia: Ölü ve yararılar var!

10 itfaiye aracı, 40 itfaiyeci, 2 AFAD kurtarma aracı ve 10 AFAD personeli ile müdahale edilen yangı uzun bir çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Diyarbakır'daki rezidansta facia: Ölü ve yararılar var!

4'ü itfaiye eri 14 kişi dumandan etikilenirken vücutları yanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakır'daki rezidansta facia: Ölü ve yararılar var!

Dicle Üniversitesi Acil Servisine kaldırılan yaralılardan 27 yaşındaki Hüseyin Yıldız, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Diyarbakır'daki rezidansta facia: Ölü ve yararılar var!

Dumandan etkilenen 14 kişi tedavilerinin ardından taburcu edilirken, 1'i itfaiye eri 2 kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Diyarbakır'daki rezidansta facia: Ölü ve yararılar var!

VALİ YARALILARI ZİYARET ETTİ

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, hastanedeki yaralıları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Diyarbakır'daki rezidansta facia: Ölü ve yararılar var!

Vali Su, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Yenişehir ilçemiz Aziziye Mah. A Plus Seyran konutlarında çıkan yangında bir canımızı kaybettik.

Diyarbakır'daki rezidansta facia: Ölü ve yararılar var!

Vefat eden kardeşimize Allah'tan rahmet, yangından etkilenen vatandaşlarımıza ve itfaiyecilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim her türlü afetten korusun' dedi.
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Diyarbakır'daki rezidansta facia: Ölü ve yararılar var!

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