Diyarbakır'daki rezidansta facia: Ölü ve yararılar var!

Diyarbakır Yenişehir ilçesine bağlı Azize'ye mahallesinde bulunan 25 katlı rezidansın 20'nci katında bulunan dairede ilk belirlemelere göre elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı.Alevler kısa sürede rezidansın 20'inci katını sararken bölgeye çok sayıda itfaiye ile AFAD ekipleri sevk edildi.10 itfaiye aracı, 40 itfaiyeci, 2 AFAD kurtarma aracı ve 10 AFAD personeli ile müdahale edilen yangı uzun bir çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.4'ü itfaiye eri 14 kişi dumandan etikilenirken vücutları yanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.Dicle Üniversitesi Acil Servisine kaldırılan yaralılardan 27 yaşındaki Hüseyin Yıldız, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Dumandan etkilenen 14 kişi tedavilerinin ardından taburcu edilirken, 1'i itfaiye eri 2 kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.VALİ YARALILARI ZİYARET ETTİDiyarbakır Valisi Ali İhsan Su, hastanedeki yaralıları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.Vali Su, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Yenişehir ilçemiz Aziziye Mah. A Plus Seyran konutlarında çıkan yangında bir canımızı kaybettik.Vefat eden kardeşimize Allah'tan rahmet, yangından etkilenen vatandaşlarımıza ve itfaiyecilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim her türlü afetten korusun' dedi.