Bakan Karaismailoğlu: Uzay vatanda iddialı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türksat 5B uydusu ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Anavatan ve Mavi Vatanda olduğu gibi Uzay Vatanda da Türkiye'yi yarınlara taşımak için çalışmaların devam ettiğini kaydeden Karaismailoğlu, 100 yılda yapılamayacak işleri son 20 yıla sığdırdıklarını ifade etti. 20 yılda ulaştırma ve haberleşme için 172 milyar dolar yatırım yapıldığını vurgulayan Karaismailoğlu, yıllarca hayal dahi edilemeyen projeleri bir bir hayata geçirdiklerinin altını çizdi. Proje ve yatırımların hız kesmeden sürdüğüne işaret eden Karaismailoğlu, Türkiye'nin bir yıl içinde Türksat 5A ve Türksat 5B gibi iki önemli uyduyu uzaya gönderen sayılı ülkeler arasında yer aldığının altını çizdi.'UZAYDA İZİ OLMAYANIN DÜNYADA GÜCÜ OLMAZ''Uzayda izi olmayanın, dünyada gücü olmaz' diyen Karaismailoğlu, Türksat B uydusunun 19 Aralık 2021'de uzaya fırlatıldığını anımsattı. Türksat 5B'nin 5 aylık yolculuğu sonunda 17 Mayıs'ta yörüngesine ulaştığını, performans ve yörünge testleri başarı ile tamamlandığını aktaran Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, 14 Haziran'da Türksat 5B'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle hizmete alınacağını kaydetti. Karaismailoğlu, 'Ayrıca, bu heyecanı ve mutluluğu 7'den 70'e her yaştan 84 milyon vatandaşımızla paylaşacağız. Bu adım, daha büyük ve daha gururlu merhalelerin de müjdecisi. Bütün dünya bilsin ki Uzay Vatan'da iddialı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.TÜRKSAT 5B İLE İLK KEZ YERLİ EKİPMANLAR UZAYA GÖNDERİLDİ5B uydusunun yörüngesine ulaşmasıyla uzaydaki aktif uydu sayısının 8'e yükseleceğine işaret eden Karaismailoğlu, açıklamasına şöyle devam etti;'Türksat 5B Uydu Projesi'nde yerli uydu endüstrisinin geliştirilmesi ve desteklenmesi amacıyla Yerli Endüstri Katkı Programı hayata geçirildi. Bu kapsamda tasarlanan iki adet haberleşme ekipmanı ülkemizde üretilerek Türksat 5B'de kullanıldı. Türksat 5B ile ilk kez ticari bir haberleşme uydusunda yerli tasarlanıp üretilen ekipmanlar uzaya gönderilmiş oldu. 42 derece doğu yörüngesinde hizmet verecek 5B uydumuz; Ortadoğu'nun tamamı, Basra Körfezi, Kızıldeniz, Akdeniz, Kuzey ve Doğu Afrika, Güney Afrika ve yakın komşu ülkelerini de içine alacak geniş bir kapsama alanına sahip olacağız. Uydu üzerinden yüksek hızda geniş bant internet verebileceğiz. Türksat 5B ile Ka-Bant veri iletim kapasitemiz de 15 kat artacak. Uydumuzun yüksek veri kapasitesi ile karasal altyapı ile erişilemeyene ulaşacak, internet altyapımızı genişleteceğiz. 35 yılı aşkın süre hizmet verecek Türksat 5B, Türksat 3A ve Türksat 4A'nın Ku-Bant yedekliğini sağlayacak, kapasitelerini de artıracak. Sabit uydu servisi uydularıyla karşılaştırıldığında Türksat5B'nin kapasite verimliliği en az 20 kat fazla olacak. Türksat 5B, faydalı yük kapasitesi bakımından da Türksat uydu filosunun en güçlüsü.''TÜRKSAT 6A UYDUMUZUN UÇUŞ MODELİNDEKİ GELİŞTİRME FAALİYETLERİ TAMAMLANDI'Haberleşme sektöründe; bilgi ve iletişim altyapısının güçlendirilmesi için yatırımların devam ettiğine dikkati çeken Karaismailoğlu, 'Uydu ve uzay çalışmalarıyla Türkiye'yi bu alanda bölgesinde lider ve dünyanın önde gelen ülkelerinden biri yapacağız. Yerli ve milli haberleşme uydumuz Türksat 6A'nın entegrasyon ve testleri de devam ediyor. Projenin mühendislik modeli entegrasyon faaliyetleri ve çevresel testlerinin önemli bir kısmı tamamlandı. Uçuş Modelindeki geliştirme faaliyetleri tamamlandı. Ülkemizin, haberleşme uydusu üretebilen 10 ülke arasında yer almasını sağlayacak Türksat 6A'yı, Cumhuriyetimizin 100. yılında uzaya göndereceğiz' değerlendirmesinde bulundu.