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Almanya'da gündem art arda gelen zamlar!

Tüm dünyada yaşanan fiyat artışları Almanya'yı da etkiledi. Bild gazetesi, 6 Alman'dan 1'inin öğününden vazgeçmek zorunda kaldığını yazdı.

Almanya'da gündem art arda gelen zamlar!
Ekleme: 12.06.2022 - 15:14 Güncelleme: 12.06.2022 - 15:17 / Editör: Ozge Selin
Almanya'da gündem art arda gelen zamlar!
Koronavirüs salgını ardından da oluşan savaş ortamı, dünyada işleyen düzenin bozulmasına neden oldu.

Türkiye'de olduğu gibi; Amerika'dan Avrupa'ya birçok ülkede bazı sıkıntılar baş gösterdi.

Küresel ekonomide yaşanan sorunlar nedeniyle enflasyon krizleriyle karşı karşıya kalan ülkeler çözüm için kolları sıvasa da henüz sonuçlar alınmış değil. Bu ülkelerden biri de Almanya.

Almanya'nın en çok okunan gazetesi Bild, ülkede her alanda yapılan zamlarla ilgili bir haberini manşetine taşıdı.

Almanların ekonomik sıkıntıları
Ülkede yapılan kapsamlı bir araştırmayı haberleştiren Bild gazetesine göre; Almanların ekonomik olarak geçimlerini sağlamakta zorlandığı belirtildi.

Almanya'da gündem art arda gelen zamlar!

6 Alman'dan 1'i yemekten vazgeçiyor
Haberin detaylarında; her 6 Alman'dan 1'inin geçimini sağlamak için öğünlerinden vazgeçmeye başladığı belirtildi.
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