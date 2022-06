Yunanistan'ın korkusu! Başkan Erdoğan'ın sözleri panikletti, açıklama yapma derdine düştüler

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) en büyük planlı tatbikatlarından 'Efes-2022 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'nın seçkin gözlemci gününün gündüz safhasına katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, açıklamalarda bulundu.Başkan Erdoğan konuşmasında her fırsatta provokasyondan kaçınmayan Yunanistan'a uyarılardan bulunarak, 'Yunanistan'ı gayriaskeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye, uluslararası anlaşmalara uygun davranmaya davet ediyoruz. Şaka yapmıyorum, ciddi konuşuyorum' sözlerine yer verdi.Efes-2022 Tatbikatı ve Başkan Erdoğan'ın bu sözleri Yunanistan basınında geniş yer buldu. Yunan basını hem tatbikatı hem de Başkan Erdoğan'ın sözlerini ilk sıradan verdi.Başkan Erdoğan ardından sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunarak, Atina'yu Yunanca tweetle uyardı.Gayrı askerî statüdeki adaların çeşitli tatbikatlara dâhil edilerek NATO ve üçüncü taraf ülkelerin bu hukuksuzluğa alet edilmeye çalışılmasının, sonu felaketle bitecek bir çabanın ötesinde anlama sahip olmadığını kaydeden Başkan Erdoğan, 'Yunanistan'ı, tıpkı bir asır önce olduğu gibi pişmanlıkla sonuçlanacak hayallerden, söylemlerden ve eylemlerden uzak durması, aklını başına alması konusunda tekrar ikaz ediyoruz' dedi.Efes-2022 tatkibatı ve Başkan Erdoğan'ın sözleri Yunanistan'da korku yarattı. Dünden beri Yunan gazeteleri, yalnızca bu meseleden bahsediyor.Yunan gazetesi Kathimerini, sabahtan beri art arda yayınladığı haberlerinde Başkan Erdoğan'ın sözlerine yer verdi.Atina'nın açıklamalarına yer veren gazete, olayın 'temelsiz ifadelere' dayandığını ifade ederek, tek yolun uluslararası hukuk çerçevesinde bir çözüme gitmek olabileceğini iddai etti.Ancak gazete, Paris Anlaşması'na aykırı bir şekilde hazırladığı 16 haritayı paylaşmayı ihmal etmedi.Başka bir haberde ise gazete Miçotakis'in Başkan Erdoğan'a verdiği yanıta yer verdi. Dünkü ödül törenin konuşan Miçotakis, 'Avrupa kıtasında bir savaş var, bir yıl önce düşünülemez bir şey. Eşi görülmemiş bir enerji çalkantısı, dünya ticaretinde bir çalkantı var, gıda riskimiz var, Avrupa genelinde hane gelirlerini yiyen bir enflasyonumuz var. İzole olduğu kadar öfkeli de olan bir komşumuz var.' sözlerine yer verdi.Yunan gazetesi Ta Nea'nın gündeminde de bu sabah Başkan Erdoğan'ın sözleri vardı. Başkan Erdoğan'ın sözlerini 'eşi görülmemiş hareket' olarak betimleyen gazete, Atina'nın arkasına sığınarak her türlü zorlukla yüzleşeceklerini ifade etti.Nitekim Atina'da Başkan Erdoğan'a yanıt vermişti. Hükümet Sözcüsü Giannis Oikonomou Başkan Erdoğan'ın Yunanca konuşmasın 'olağanüstü' olarak nitelendirmişti.Proto Thema'nın da manşeti bu sabah Başkan Erdoğan'ın sözleri oldu. Efes-2022 tatbikatından bahseden gazete, Miçotakis'in yine Mavi Vatan haritaısna atıfta bulunuldu.Başka bir haberinde ise gazete, Miçotakis'in Selanik Zirvesi'nde yine Türkiye'nin açıklamarına dikkat çektiğinden bahsederek, Miçotakis'in 'öfkeli komşularımız' var sözlerinden bahsetti.Başkan Erdoğan, Rusya- Ukrayna savaşının dünyada barışın ve istikrarın ne kadar kırılgan ve pamuk ipliğine bağlı olduğunu gösterdiğine dikkati çekip, şunları kaydetti:'Bölgemizde yaşanan çatışmalar ve potansiyel tehditler NATO ittifakının birlik ve beraberliğe her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğuna işaret etmiştir. Böyle kritik bir dönemde Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta ülkemizin uluslararası antlaşmalara dayalı haklarına ve çıkarlarına yönelik tehditler içeren stratejilere tevessül edilmesinden üzüntü duyuyoruz. Bazı Yunan siyasetçiler dünyada eşi benzeri görülmemiş bir pervasızlıkla gerçeklikten uzak, akla mantığa hukuka aykırı söz ve eylemlerle gündem olmaya çalışıyorlar. Halbuki bu tür konuların iç politikaya yönelik şımarıklıkları kaldırmayacak kadar hassas olduğunun ve ağır sonuçlarının olabileceğinin sayısız örneği önümüzde durmaktadır.'Hesabın verileceğinden bahseden Başkan Erdoğan,'Ülkelerinin kaynaklarını, enerjilerini ve vakitlerini asla güçlerinin yetmeyeceği hayallerle heba edenler tarih önünde bunun hesabını mutlaka verecektir. Bu vesileyle bir kez daha Yunanistan'ı 'gayri askeri' statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye, uluslararası anlaşmalara uygun davranmaya davet ediyoruz. Şaka yapmıyorum, ciddi konuşuyorum. Özellikle bu millet kararlıdır ve bir şeyi söylerse ardını da takip eder. Doğu Akdeniz'de ülkemiz ana karasına 2 kilometreden daha az, Yunanistan'a ise 600 kilometreden daha fazla mesafedeki Meis Adası için 40 bin kilometrelik deniz yetki alanı talep etmenin anlamını uluslararası camianın takdirine bırakıyoruz. Gayri Askeri statüdeki adaların çeşitli tatbikatlara dahil edilerek, NATO ve üçüncü taraf ülkelerin de bu hukuksuzluğa alet edilmeye çalışılması sonu felaketle bitecek bir çabanın ötesinde bir anlama sahip değildir. Sayın Miçotakis herhalde adalara turistik çıkarma yapıyor.'Yunanistan'ın AB üyesi olmasına rağmen birliğin değerlerini, evrensel insan haklarını, uluslararası anlaşmaları hiçe sayarak Batı Trakya, Rodos ve İstanköy'de yaşayan Türk azınlığa baskı uygulamayı hala sürdürdüğünü ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Hukuksuz uygulamaları sebebiyle 1999 ve 2006 yıllarına Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tarafından mahkum edilen Yunanistan'ın baskıcı tutumunu devam ettirmesine göz yumulması da bir çifte standart örneğidir. Konu Türkiye olunca şahin kesilenlerin AİHM'i hiçe sayan, terör örgütlerini açıkça destekleyen, sığınmacılara her türlü insanlık dışı muameleyi yapan Yunanistan'a ses çıkarmamasını da takip ediyoruz.' dediYunanistan'ın yaptıklarını soğukkanlılıkla karşıladığını ifade eden Başkan Erdoğan şu sözler yer vermişti:'Son 2 yıldır askeri heyet toplantı taleplerimize dahi cevap vermeyen Yunanistan'ın kışkırtmalarını soğukkanlılıkla karşıladık. Ancak bu sabrımızın ve soğukkanlılığımızın muhataplarımız tarafından yanlış anlaşıldığını görüyoruz. Türkiye kimsenin hakkını hukukunu çiğnemez ama kendi hakkı ve hukukunu da kimseye çiğnetmez. Esasen bu ülke kurulduğu tarihten beri sırtını hep birilerine dayayarak, birilerinin hesaplarına alet olarak benzer hamleler yapmıştır. Yunanistan'ı tıpkı 1 asır önce olduğu gibi, pişmanlıkla sonuçlanacak hayallerden, söylemlerden ve eylemlerden uzak durması, aklını başına alması konusunda tekrar ikaz ediyoruz. Kendine gel. Türkiye Ege'deki haklarından vazgeçmeyeceği gibi, adaların silahlanması konusunda uluslararası anlaşmaların kendisine tanıdığı yetkileri gerektiğinde kullanmaktan geri durmayacaktır' değerlendirmesinde bulundu.'Diğer taraftan Kıbrıs'ta Rum tarafının ikircikle ve dayatmalı tavrı Ada'da bize eşit, egemen bağımsız 2 devletli yöntem dışında bir çözüm yolu bırakmamıştır' diyen Başkan Erdoğan, şöyle devam etti:'Papazlara ağır silah eğitimi vermekten, terör örgütlerine ofis açmaya kadar Rumların yaptığı her tasarruf bu kararın isabetini göstermektedir. Bizim uluslararası anlaşmalara dayalı yükümlülüklerimizin yanında tarihimizden ve medeniyetimizden kaynaklanan sorumluluklarımız da var. Azerbaycan'dan Libya'ya, Balkanlar'dan Orta Asya'ya kadar geniş bir alanda bu sorumluluklarımızın gereğini yerine getiriyoruz. Karabağ ve işgal altındaki Azerbaycan topraklarında, 2020 yılının son aylarında yaşanan hadiseler yanında bu anlayışla kardeşlerimizin yanında yer aldık. Ermeni tarafının tahrikleriyle başlayan ve 44 günlük bir mücadelenin sonunda Azerbaycan'ın zaferiyle sonuçlanan bu savaşla bölgede yaklaşık 30 yıldır süren işgal sona erdi.'Yunan Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye Dairesi ile Yunan Deniz Kuvvetleri Hidrografi Dairesi tarafından hazırlanan ve 'Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'de 50 yıldaki talepleri'ni gösterdiği iddia edilen 16 harita, Yunanistan'ın yurtdışındaki büyükelçilik ile temsilciliklerine gönderilmişti.Skandal kampanya, Yunan Kathimerini gazetesi tarafından manşete taşındı. Kathimerini, Türkiye'nin 1972-2022 yılları arasındaki taleplerini yansıttığını iddia edilen haritalar arasında, 'Mavi Vatan', 'Türkiye Libya anlaşması', 'Aidiyeti ihtilaflı coğrafi formasyonlar (Kardak vs)', 'Adaların gayri askeri askeri satüsü' ve 'TPAO'nun ruhsat verdiği bölgeler'in de bulunduğunu söylemişti.