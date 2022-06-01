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Beyaz Gazete
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Van'da terör örgütü PKK'ya operasyon: Top mermisi ve lav silahı ele geçirildi

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar devam ediyor. Van'ın Çaldıran ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda el yapımı patlayıcı, top mermisi ve çok miktarda malzeme ele geçirildi.

Ekleme: 1.06.2022 - 10:21 Güncelleme: 1.06.2022 - 10:22 / Editör: Ozge Selin
Van'ın Çaldıran ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi.Valilikten yapılan açıklamaya göre, 30 Mayıs'ta PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak, barınak ve
depoların tespit edilmesi maksadıyla Çaldıran ilçesi kırsalında "Şehit Jandarma Onbaşı Mustafa Gökdal Operasyonu" düzenlendi.

TOP MERMİSİ VE LAV SİLAHI İEL ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda 2 basma düzenekli el yapımı patlayıcı, patlamamış top mermisi, kullanılmış lav silahı ve çok sayıda malzeme ele geçirildi.
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