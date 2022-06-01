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Selçuk Bayraktar yeni hedefini açıkladı: Şehir içi ulaşımda devrim olacak

BAYKAR Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar, uzun vadedeki hedeflerinin uçan taksi dronlar olduğunu açıkladı. Selçuk Bayraktar, aynı zamanda bunun şehir içi ulaşımda bir devrim olacağını ifade etti.

Selçuk Bayraktar yeni hedefini açıkladı: Şehir içi ulaşımda devrim olacak
Ekleme: 1.06.2022 - 11:34 Güncelleme: 1.06.2022 - 11:35 / Editör: Ozge Selin
Selçuk Bayraktar yeni hedefini açıkladı: Şehir içi ulaşımda devrim olacak
Suriye, Irak, Libya ve Karabağ'da gösterdiği başarılarla adından söz ettiren Türk SİHA'ları, dünyanın birçok ülkesinden yoğun talep görüyor. BAYKAR Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar, şehir içi ulaşımda devrim yapacak bir projenin müjdesini verdi.

BAYKAR Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar, uzun vadedeki hedeflerinin uçan taksi dronlar olduğunu açıkladı.

TRT Haber'den aktarılana göre, TB2 ve Akıncı'yı tasarlayan BAYKAR Savunma Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar, İngiliz Reuters haber ajansına konuştu.

Türk insansız hava araçlarına gösterilen talebe dikkati çeken Selçuk Bayraktar, "Bayraktar TB2 yapması gerekeni yapıyor. En gelişmiş uçaksavar sistemleri ile gelişmiş topçu sistemleri ve zırhlı araçlardan bazılarını ortadan kaldırıyor. Bu nedenle tüm dünya müşterimiz haline geldi" diye konuştu.

Selçuk Bayraktar, insansız savaş uçağı Kızılelma'nın ilk uçuşunu, gelecek yıl yapmasının planlandığını, TB3'ün de yakın zamanda uçuş denemelerine başlayacağını açıkladı.

Yeni hedeflerine ilişkin de bilgi veren Bayraktar, "Uzun vadedeki hedefimiz uçan taksi dronlar. Şu anda bunun üzerinde çalışıyoruz.

Bunun için yapay zeka temelli daha yüksek düzeyde otonom teknoloji geliştirmemiz gerekiyor. Şehir içi ulaşımda devrim olacak" dedi.

Selçuk Bayraktar, BAYKAR Teknoloji'nin yılda 200 TB2 ürettiğini de sözlerine ekledi.


Baykar, Cezeri Uçan Araba'yı ilk kez, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST İstanbul) sergilemişti.

TEKNOFEST 2020 etkinliğinde T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Yeni Şafak Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik'e önemli açıklamalarda bulunmuş. Uçan araba Cezeri için yöneltilen 'leğen' eleştirilerini gülümseyerek karşılayan Bayraktar ''2005'te ilk İHA'yı uçurduğumuzda benzer şeyleri söylemişlerdi. Şimdi ise alanında en yeni teknolojiye sahip Akıncı'yı üretiyoruz. Akıncı seri üretime girmeye hazır. Önümüzdeki süreçte envantere de katılacak. Cezeri ise önümüzdeki yıl insanla uçabilir'' ifadelerini kullanmıştı.


Uçan araba Cezeri'nin ilk kalkışına ait videoda, komutlar dikkat çekti. Operatör dokunmatik ekranda önce emniyet tuşuna basılı tutarak 'otonom kalkış' seçeneğine dokunuyor. Ardından da yine emniyet tuşuna basılı tutarak 'kalkış' modunu, hemen sonra da 'yarı otonom' düğmesiyle yerdeki kontrol ünitesini aktif ediyor.
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