Galata'da kendisini yakmıştı! İlk müdahaleyi yapan esnaftan şoke eden sözler!

İstanbul'da dün akşam saatlerinde Galata Kulesi önünde üzücü bir olay yaşandı. Siyah özel bir kostüm ile caddede yürüyerek Galata Kulesi önüne kadar gelen 28 yaşındaki Abdullah Cihat Turan Pekpak kendisini ateşe verdi. Bir anda alevler içinde kalan Pekpak'ı, esnaflar yangın tüpü ile müdahale ederek sürdürdü Korku dolu anlar çevredekiler tarafından cep telefonu ile kayda alındı. Yaşanan olay sosyal medyada çok konuşulurken, Pekpak ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.KONYA'NIN MERAM İLÇESİNDE İKAMET EDİYORGalata Kulesi önünde kendini yakan Abdullah Cihat Turan Pekpak, Konya'nın Karatay ilçesinde kayıtlı görünüyor. Pekpak, Konya'nın Meram ilçesinde ikamet ediyor.ALİMİNYUM FABRİKASINDA ÇALIŞIYORDU! GEÇEN YIL İŞTEN AYRILDI28 yaşındaki Abdullah Cihat Turan Pekpak'ın Organize Sanayi Bölgesinde bir alüminyum fabrikasında işçi olarak çalıştığı ancak yaklaşık bir yıl önce işinden ayrıldığı öğrenildi.DAHA ÖNCE DE KENDİSİNE ZARAR VERMİŞGalata Kulesi önünde kendisini yakması ile gündeme gelen Pekpak'ın bu ilk vukuatı değil. Pekpak, daha önce de birçok kez kendisine zarar veren girişimlerde bulundu.PSİKOLOJİK SORUNLARI VARPekpak'ın, kendisine zarar veren girişimleri, hal ve hareketleri nedeniyle ailesi ile geçimsizlik yaşadığı belirtiliyor. Ailesi, Pekpak'ın psikolojik tedavi görmesi gerektiğini savunurken, 28 yaşındaki genç adam bu talebi birçok kez reddetti.ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI VARPekpak'ın, psikolojik sorunlarının yanı sıra 'hırsızlık, mala zarar verme' gibi birçok suçtan kaydı olduğu da belirtiliyor.PEKPAK'I SÖNDÜREN ESNAF KONUŞTU: İLLÜZYON GÖSTERİSİ SANDIK!Şahsa yangın tüpü kullanarak müdahale eden Gökhan Özdemir, yaptığı açıklamada, 'İlk önce illüzyon gösterisi sandık, müdahale etmedik, ateşin sönmesini bekledik. Biraz bekledikten sonra adeta ateş topuna döndü. Yangın tüpünü alarak müdahale ettim.' dedi.'TRAVMA SEBEBİ'Olay öncesinde yanan kişiyle fotoğraf çektiren Gülşah Karlıova ise, 'Sosyal medyada paylaştığım fotoğraflarımı kaldırdım. Gerçekten travma sebebi. Performans sanatçısı sandım ve sonra böyle bir şey öğrendim. Çok kötü bir durum' ifadelerini kullandı.