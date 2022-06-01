  • USD: 16,41 - 16,44
  • EURO: 17,59 - 17,62
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Galata'da kendisini yakmıştı! İlk müdahaleyi yapan esnaftan şoke eden sözler!

Galata Kulesi önünde kendisini ateşe veren Abdullah Cihat Turan Pekpak ile ilgili detaylar ortaya çıktı. Pekpak'ın, 28 yaşında olduğu, psikolojik sorunlarının bulunduğu öğrenildi. Pekpak'ın, psikolojik sorunları nedeniyle tedavi görmesi konusundaki istekleri geri çevirdiği, 'hırsızlık, mala zarar verme' gibi birçok suçtan kaydının olduğu belirtildi.

Galata'da kendisini yakmıştı! İlk müdahaleyi yapan esnaftan şoke eden sözler!
Ekleme: 1.06.2022 - 15:52 Güncelleme: 1.06.2022 - 15:58 / Editör: Ozge Selin
Galata'da kendisini yakmıştı! İlk müdahaleyi yapan esnaftan şoke eden sözler!
İstanbul'da dün akşam saatlerinde Galata Kulesi önünde üzücü bir olay yaşandı. Siyah özel bir kostüm ile caddede yürüyerek Galata Kulesi önüne kadar gelen 28 yaşındaki Abdullah Cihat Turan Pekpak kendisini ateşe verdi. Bir anda alevler içinde kalan Pekpak'ı, esnaflar yangın tüpü ile müdahale ederek sürdürdü Korku dolu anlar çevredekiler tarafından cep telefonu ile kayda alındı. Yaşanan olay sosyal medyada çok konuşulurken, Pekpak ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Galata'da kendisini yakmıştı! İlk müdahaleyi yapan esnaftan şoke eden sözler!

KONYA'NIN MERAM İLÇESİNDE İKAMET EDİYOR

Galata Kulesi önünde kendini yakan Abdullah Cihat Turan Pekpak, Konya'nın Karatay ilçesinde kayıtlı görünüyor. Pekpak, Konya'nın Meram ilçesinde ikamet ediyor.

ALİMİNYUM FABRİKASINDA ÇALIŞIYORDU! GEÇEN YIL İŞTEN AYRILDI

28 yaşındaki Abdullah Cihat Turan Pekpak'ın Organize Sanayi Bölgesinde bir alüminyum fabrikasında işçi olarak çalıştığı ancak yaklaşık bir yıl önce işinden ayrıldığı öğrenildi.

Galata'da kendisini yakmıştı! İlk müdahaleyi yapan esnaftan şoke eden sözler!

DAHA ÖNCE DE KENDİSİNE ZARAR VERMİŞ

Galata Kulesi önünde kendisini yakması ile gündeme gelen Pekpak'ın bu ilk vukuatı değil. Pekpak, daha önce de birçok kez kendisine zarar veren girişimlerde bulundu.

PSİKOLOJİK SORUNLARI VAR

Pekpak'ın, kendisine zarar veren girişimleri, hal ve hareketleri nedeniyle ailesi ile geçimsizlik yaşadığı belirtiliyor. Ailesi, Pekpak'ın psikolojik tedavi görmesi gerektiğini savunurken, 28 yaşındaki genç adam bu talebi birçok kez reddetti.

Galata'da kendisini yakmıştı! İlk müdahaleyi yapan esnaftan şoke eden sözler!

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI VAR

Pekpak'ın, psikolojik sorunlarının yanı sıra 'hırsızlık, mala zarar verme' gibi birçok suçtan kaydı olduğu da belirtiliyor.

Galata'da kendisini yakmıştı! İlk müdahaleyi yapan esnaftan şoke eden sözler!

PEKPAK'I SÖNDÜREN ESNAF KONUŞTU: İLLÜZYON GÖSTERİSİ SANDIK!

Şahsa yangın tüpü kullanarak müdahale eden Gökhan Özdemir, yaptığı açıklamada, 'İlk önce illüzyon gösterisi sandık, müdahale etmedik, ateşin sönmesini bekledik. Biraz bekledikten sonra adeta ateş topuna döndü. Yangın tüpünü alarak müdahale ettim.' dedi.

Galata'da kendisini yakmıştı! İlk müdahaleyi yapan esnaftan şoke eden sözler!

'TRAVMA SEBEBİ'

Olay öncesinde yanan kişiyle fotoğraf çektiren Gülşah Karlıova ise, 'Sosyal medyada paylaştığım fotoğraflarımı kaldırdım. Gerçekten travma sebebi. Performans sanatçısı sandım ve sonra böyle bir şey öğrendim. Çok kötü bir durum' ifadelerini kullandı.
Tanju Özcan'ın kadın meclis üyesine yönelik ahlaksız sözleri protesto edildi
İyi Partili meclis üyesine kaçak yapıdan ceza!
Meral Akşener Türkiye Uzay Ajansı'nın çalışmalarıyla alay etti: Bir de başımıza uzay macerası çıktı
Kılıçdaroğlu talimat vermişti: Türk Hava Kurumu'na bağış sözü veren CHP'li 11 belediyeden aylardır ses yok
MSB duyurdu: 14 PKK'lı öldürüldü
Millet İttifakı'nda Mansur Yavaş çatlağı! 'Demirtaş için 'inşallah' demedim' sözlerine HDP'den çok sert tepki!
Galata'da kendisini yakmıştı! İlk müdahaleyi yapan esnaftan şoke eden sözler!
Terör örgütü panikte! Başkan Erdoğan'ın operasyon sinyali sonrası dikkat çeken görüntü...
Başkan Erdoğan'dan Suriye'ye operasyon mesajı! 'Yeni bir safhaya geçiyoruz' diyerek hedefleri açıkladı...
Başkan Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na 10 soru: Yüreği yetip 2023'te cumhurbaşkanı adayı olacak mı olmayacak mı?
İBB ulaşım konusunda sınıfta kaldı! “9 bin kişilik mahallede otobüs yok”
3600 ek göstergede kapsam belirlendi
Selçuk Bayraktar yeni hedefini açıkladı: Şehir içi ulaşımda devrim olacak
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Türk ekonomisi büyümeye devam ediyor
Belediye konteynerinde zehir satışı! ABB çalışanı uyuşturucudan tutuklandı
Fahiş kira artışlarının önüne geçecek! Sabit oran geliyor!
Savaş sonrası kitlenen ticareti Türkiye açacak!
CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB Kirazlı-Halkalı Metro Hattının inşaatını durdurdu!
Çin'den Türkiye'nin NATO'daki vetosuyla ilgili analiz: Türkiye eşsiz rolünü gösteriyor
Macron'dan skandal açıklama! 'Türkiye'nin kınanması gerekiyor'
MEB'den yeni program! Maaşlara 2684 lira artış getirecek!

MEB'den yeni program! Maaşlara 2684 lira artış getirecek!

ABD'de 3 günde 30 kişi silahla öldürüldü!

ABD'de 3 günde 30 kişi silahla öldürüldü!

Almanya Emre'yi konuşuyor! Devleti 5.7 milyon euro dolandırdı!

Almanya Emre'yi konuşuyor! Devleti 5.7 milyon euro dolandırdı!

Yurt dışından teklifler geliyor: Her şey yaptığım duvar saati ile başladı

Yurt dışından teklifler geliyor: Her şey yaptığım duvar saati ile başladı

Almanya'da gördü köyüne kurdu! Elektriğe bir kuruş ödemiyor!

Almanya'da gördü köyüne kurdu! Elektriğe bir kuruş ödemiyor!

Beklenen özellik nihayet geliyor! WhatsApp'ta yanlış yazmak sorun olmayacak!

Beklenen özellik nihayet geliyor! WhatsApp'ta yanlış yazmak sorun olmayacak!