Fahiş kira artışlarının önüne geçecek! Sabit oran geliyor!

Fahiş kira artışlarını önlemek için yeni düzenleme yolda. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ayrıntıları paylaştı. Kira artış oranı hesaplanırken yine TÜFE esas alınacak, kiralara yapılabilecek en yüksek zam oranı belirlenecek.KİRA ARTIŞLARI KONTROL EDİLECEKBakan Bozdağ, "Oran üzerinden belirleme yapacağız, miktar üzerinden değil. Çünkü oran üzerinden yaptığımızda maliyet her miktara göre farklı şekilde oluşacaktır. Külfeti paylaştıran bir formülü ortaya koyacağız. Yine ÜFE-TÜFE olacak ama her tarafın makul kabul edebileceği. Oranlar konulursa oranı kimse geçemeyecek" dedi.Evini kiraya verecek olanlara yönelik çalışmada da kontrol mekanizmaları üzerinde çalışılıyor.Bakan Bozdağ, "Bunlarla ilgili çalışmalar yapılıyor bunun denetimi nasıl olabilir buna bakılıyor. Buradaki amaç birilerini cezalandırmak değil, işin doğrusu teraziyi dengeli tutabilmek" açıklamasını yaptı.Hedef, anlaşmazlığı 1 ay içinde çözmekDüzenlemeye rağmen ev sahibi ve kiracı anlaşamazsa bu kez mahkemeden önce ara bulucuya gidilecek. Çözüm için bir ay süre hedefleniyor.Bakan Bozdağ, "Bir, kısa sürede mesele halledilecek. İki, usul ekonomisi bakımından tasarruf yapılacak. Üçüncüsü, mahkeme masrafları, diğer masraflardan tasarruf edilmiş olacak, taraflar arasındaki ihtilafın husumete dönüşmesi önlenmiş olacak" şeklinde konuştu.Tedbirlerin uygulaması kalıcı değil dönemsel olacak.Bakan Bozdağ, açıklamasında "Geçici dalgalanmalara karşı kalıcı düzenleme yapmak doğru değil. Geçici düzenleme yapmak lazım. Allah'ın izniyle enflasyonu Türkiye'de geçmişte biz indirdik şimdi gene indireceğiz" ifadelerine yer verdi.