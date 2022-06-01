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Beyaz Gazete
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Çin'den Türkiye'nin NATO'daki vetosuyla ilgili analiz: Türkiye eşsiz rolünü gösteriyor

Çin merkezli Global Times, Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğini veto etmesiyle ilgili bir yazı yayınladı. Yazıda, Türkiye'nin taleplerinin karşılanmadığına ve Batı'dan gelen isteklerde haksızlık olduğuna değinildi. Ayrıca Türkiye'nin küresel güvenlikte sahip olduğu eşsiz role dikkat çekildi.

Ekleme: 1.06.2022 - 09:51 Güncelleme: 1.06.2022 - 09:58 / Editör: Ozge Selin
Çin'den Türkiye'nin NATO'daki vetosuyla ilgili analiz: Türkiye eşsiz rolünü gösteriyor

NATO'ya katılma konusunda resmi başvuruda bulunan İsveç ve Finlandiya'nın girişimi, terör unsurlarına ev sahipliği yaptıkları gerekçesiyle Türkiye engeline takıldı. Ankara'nın net tavrı, uluslararası alanda ses getirmeye devam ediyor.

'TÜRKİYE BÜYÜK GÜÇ'

Çin basınından Global Times, 'Finlandiya ve İsveç'in girişimini engellemek, Türkiye'nin büyük güç olarak eşsiz rolünü gösteriyor' başlıklı haberinde konuyu mercek altına aldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, pazartesi günü Rus ve Ukraynalı liderlerle planlanan telefon görüşmelerinden önce İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılım hedefine yönelik
telefon görüşmelerinden önce, İsveç ve Finlandiya nın NATO ya katılım hedefine yönelik itirazını yeniden vurguladığı hatırlatıldı.

Çin'den Türkiye'nin NATO'daki vetosuyla ilgili analiz: Türkiye eşsiz rolünü gösteriyor

'BATI'NIN TALEPLERİNİ KARŞILAMASININ İSTENMESİ HAKSIZLIK'

Söz konusu iki ülkenin, 18 Mayıs'ta NATO'ya katılmak için resmen başvurduğu, ancak Türkiye dahil diğer tüm askeri ittifaka üye ülkeler tarafından onaylanmaları gerektiğine dikkat çekildi. İsmi açıklanmayan Pekin merkezli bir uluslararası ilişkiler uzmanı, 'Batı, Türkiye'nin taleplerini karşılayamazken, Türkiye'den Batı'nın taleplerini karşılamasının
istenmesi haksızlık.' dedi.

'KÜRESEL GÜVENLİKTEKİ EŞSİZLİĞİNİ GÖSTERİYOR'

Haberde, aynı uzmanın, 'Türkiye, itilip kakılacak bir ülke değil. Rusya ve Ukrayna ile müzakerelere ev sahipliği yapmak, Türkiye'nin Avrupa ve hatta küresel güvenlikteki eşsizliğini gösteriyor.' şeklindeki ifadeleri paylaşıldı. Türkiye'nin kaldıraçsız olmadığı belirtilerek, 'kritik coğrafi etkisi göz önüne alındığında, ABD ve Batı'yı İsrail-Filistin meselesi ve İran ile nükleer anlaşma konularından uzak tutabileceği' kaydedildi.
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Çin'den Türkiye'nin NATO'daki vetosuyla ilgili analiz: Türkiye eşsiz rolünü gösteriyor
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