Putin dünyaya seslenirken bir anda ekranda belirdi! Rusya'yı karıştıran mesaj: Çocukların kanı ellerinizde

Savaş 75. günde devam ederken, tüm dünyanın gözünü çevirdiği Rusya'nın Kızıl Meydan'da gerçekleştireceği Zafer Günü kutlamaları başladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başlayan törende konuşma yaptı. Putin, konuşmasında, "Sınırlarımıza her gün daha çok yaklaştılar. Tehlike gün be gün artıyordu. Verilecek tek doğru karar buydu. Egemen bir devletin alabileceği tek doğru kararı aldık" ifadelerinde bulundu.BİR ANDA EKRANDA BELİRDİBu sırada ise Rus ekranlarında beliren ifadeler tüm ülkede şok etkisi yarattı. Hacklenen Rus kanallarında "Binlerce Ukraynalı'nın ve yüzlerce çocuğun kanı sizin ellerinizde" sözlerine yer verdi.PEK ÇOK KANAL HACKLENDİYalnızca kanallar değil çeşitli programlar ve çocuk kanalları da hacklendi. Programlarda "Savaşa hayır" yazısı belirdi.ÇEŞİTLİ İFADELER YER ALDIAyrıca mesajarda Rusya'da televizyon ve yetkililerin yalan söylediğine dair ifadeler de yer aldı."ÇOCUĞUM BUNLARI GÖRDÜ"Mesajlar çeşitli çevrimiçi kanallarda dönmeye devam etti. Sibirya'dan bir vatandaş ise şunları söyledi:"Bir anda ekranda bir mesaj belirdi ve çocuğum bunu izlerken gülüyordu" dedi.RUS SAVUNMA BAKANLIĞI'NIN KANALINI DA HACKLEDİLERSaldırı bunun yanı sıra Yandex arama motoru ile kanallara erişen Rus Savunma Bakanlığı'na bağlı TV Zvezada'yı da vurdu.BAZI KANALLARDAN AÇIKLAMA GELDİSibirya'dan açıklama yapan MTS kanalı "Rus televizyon yayın kanallarına, abonelerin yayın şebekesine aşırılık yanlısı yazıtlar içerek bir saldırı gerçekleştirdi. Yazılım uzmanlarımız abonelerin hizmetlerini alabilmeleri ve televizyon programlarının olduğu gibi izlenebilmesi için canla başla çalışıyor" dedi.SAATLERCE SÜRDÜOlga Ivonava isimli bir izleyici ise "NTV Plus uydu televizyonum var ve oradaki her kanalda aynı şey yaşanıyor. Bu durum birkaç saattir devam ediyor" dedi.SALDIRININ KAYNAĞI BELLİ DEĞİLUkrayna'ya destek amaçlı yapılan bu saldırının kaynağı belli değil. Rusya'nın eski cumhurbaşkan adayı Kesine Sobchak da benzer mesajlarla güne uyandığını dile getirdi.