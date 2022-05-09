Putin dünyaya seslenirken bir anda ekranda belirdi! Rusya'yı karıştıran mesaj: Çocukların kanı ellerinizde
Rusya-Ukrayna savaşı 75. gününde devam ediyor, ancak bugün dünyanın gözü Ukrayna'da değil; Rusya'daki Kızıl Meydan'da idi. Putin'in merak edilen açıklaması sırasında ise Rus televizyon kanallarında şoke edici bir durum yaşandı. Hacklenen kanal ve programlarda "Savaşa hayır", "Ukraynalı çocukların kanı ellerinizde" gibi mesajlar belirdi. Saatlerce süren bu saldırının kaynağı ise henüz bilinmiyor.
Savaş 75. günde devam ederken, tüm dünyanın gözünü çevirdiği Rusya'nın Kızıl Meydan'da gerçekleştireceği Zafer Günü kutlamaları başladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başlayan törende konuşma yaptı. Putin, konuşmasında, "Sınırlarımıza her gün daha çok yaklaştılar. Tehlike gün be gün artıyordu. Verilecek tek doğru karar buydu. Egemen bir devletin alabileceği tek doğru kararı aldık" ifadelerinde bulundu.
BİR ANDA EKRANDA BELİRDİ
Bu sırada ise Rus ekranlarında beliren ifadeler tüm ülkede şok etkisi yarattı. Hacklenen Rus kanallarında "Binlerce Ukraynalı'nın ve yüzlerce çocuğun kanı sizin ellerinizde" sözlerine yer verdi.
PEK ÇOK KANAL HACKLENDİ
Yalnızca kanallar değil çeşitli programlar ve çocuk kanalları da hacklendi. Programlarda "Savaşa hayır" yazısı belirdi.
ÇEŞİTLİ İFADELER YER ALDI
Ayrıca mesajarda Rusya'da televizyon ve yetkililerin yalan söylediğine dair ifadeler de yer aldı.
"ÇOCUĞUM BUNLARI GÖRDÜ"
Mesajlar çeşitli çevrimiçi kanallarda dönmeye devam etti. Sibirya'dan bir vatandaş ise şunları söyledi:
"Bir anda ekranda bir mesaj belirdi ve çocuğum bunu izlerken gülüyordu" dedi.
RUS SAVUNMA BAKANLIĞI'NIN KANALINI DA HACKLEDİLER
Saldırı bunun yanı sıra Yandex arama motoru ile kanallara erişen Rus Savunma Bakanlığı'na bağlı TV Zvezada'yı da vurdu.
BAZI KANALLARDAN AÇIKLAMA GELDİ
Sibirya'dan açıklama yapan MTS kanalı "Rus televizyon yayın kanallarına, abonelerin yayın şebekesine aşırılık yanlısı yazıtlar içerek bir saldırı gerçekleştirdi. Yazılım uzmanlarımız abonelerin hizmetlerini alabilmeleri ve televizyon programlarının olduğu gibi izlenebilmesi için canla başla çalışıyor" dedi.
SAATLERCE SÜRDÜ
Olga Ivonava isimli bir izleyici ise "NTV Plus uydu televizyonum var ve oradaki her kanalda aynı şey yaşanıyor. Bu durum birkaç saattir devam ediyor" dedi.
SALDIRININ KAYNAĞI BELLİ DEĞİL
Ukrayna'ya destek amaçlı yapılan bu saldırının kaynağı belli değil. Rusya'nın eski cumhurbaşkan adayı Kesine Sobchak da benzer mesajlarla güne uyandığını dile getirdi.