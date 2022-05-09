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Polisi arayıp ‘karımı öldürdüm’ dedi! İşte korkunç detaylar!

Şanlıurfa Viranşehir'de tüyler ürperten bir cinayet işlendi… Dini nikahlı yaşadığı Hülya Elkoca'yı (42) tabanca ile vurarak öldüren Mehmet Arslan'ın (59) cinayeti, hakkında verilen uzaklaştırma kararının bittiği gün işlediği öğrenildi.

Ekleme: 9.05.2022 - 13:00 Güncelleme: 9.05.2022 - 13:04 / Editör: Ozge Selin
Polisi arayıp ‘karımı öldürdüm’ dedi! İşte korkunç detaylar!Şanlıurfa Viranşehir'de ilk evliliğinden 3 çocuğu olan Hülya Elkoca, 7 yıl önce terzilik yapan Mehmet Arslan ile dini nikahla birlikte yaşamaya başladı. Bu beraberlikten 1 çocukları olan çift, son yıllarda birçok kez tartışıp kavga etti. İddiaya göre, sık sık savcılığa başvuran Hülya Elkoca, Mehmet Arslan hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı.

Polisi arayıp ‘karımı öldürdüm’ dedi! İşte korkunç detaylar!

SON DAKİKA: CANİ KOCA KARISINI KATLETTİ

Son olarak 3 ay uzaklaştırma alan Mehmet Arslan, kararın sona erdiği 6 Mayıs'ta Hülya Elkoca'yı evinde down sendromlu çocuğunun gözü önünde tabancayla vurdu. Hülya Elkoca kanlar içinde yere yığılırken, Mehmet Arslan polisi arayarak 'Karımı öldürdüm' dedi.

Polis gelene kadar Hülya Elkoca'nın başında bekleyen Mehmet Arslan, gözaltına alındı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Hülya Elkoca ise hayatını kaybetti.

Hülya Elkoca'nın kardeşi Deniz Elkoca da ablasının ayrılmak istediği için öldürüldüğünü söyledi.

Polisi arayıp ‘karımı öldürdüm’ dedi! İşte korkunç detaylar!

Ölüm korkusu yaşayan ablasının sık sık uzaklaştırma kararı aldırdığını belirten Elkoca 'Olay günü, polisler bana ablamın yaşadığını söyledi. Fakat sedyeyle kanlar içerisinde indirilirken gördüm. Ablam vurulduğu zaman yanında 19 yaşındaki down sendromlu çocuğu da varmış' dedi.

Öte yandan Hülya Elkoca'nın 4 çocuğuna, Aile Sosyal Politiklar İl Müdürlüğü'nce psikolojik destek verildiği belirtildi.
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