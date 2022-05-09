CHP'li İBB 65 yaş üzeri vatandaşlar için ödenen ücretin üstüne yatmış!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 65 yaş üzeri vatandaşların ücretsiz taşınması için İBB'ye ödediği paranın İBB tarafından ÖHO işletmecilerine ödenmediği ortaya çıktı. İBB'nin 3.041 otobüs için her ay otobüs başına yapması gereken 1.330 TL ödemeyi 4 aydır yapmadığı belirtildi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 65 yaş üzeri vatandaşların ücretsiz taşınması için CHP'li İBB'ye ödediği paranın, İBB tarafından ÖHO işletmecilerine ödenmediği ortaya çıktı. İBB'nin 3.041 otobüs için her ay otobüs başına yapması gereken 1.330 TL ödemeyi 4 aydır yapmadığı belirtildi.