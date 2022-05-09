  • USD: 14,97 - 15,00
  • EURO: 15,76 - 15,79
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

CHP'li İBB 65 yaş üzeri vatandaşlar için ödenen ücretin üstüne yatmış!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 65 yaş üzeri vatandaşların ücretsiz taşınması için İBB'ye ödediği paranın İBB tarafından ÖHO işletmecilerine ödenmediği ortaya çıktı. İBB'nin 3.041 otobüs için her ay otobüs başına yapması gereken 1.330 TL ödemeyi 4 aydır yapmadığı belirtildi.

CHP'li İBB 65 yaş üzeri vatandaşlar için ödenen ücretin üstüne yatmış!
Ekleme: 9.05.2022 - 13:49 Güncelleme: 9.05.2022 - 13:57 / Editör: Ozge Selin
CHP'li İBB 65 yaş üzeri vatandaşlar için ödenen ücretin üstüne yatmış!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 65 yaş üzeri vatandaşların ücretsiz taşınması için CHP'li İBB'ye ödediği paranın, İBB tarafından ÖHO işletmecilerine ödenmediği ortaya çıktı. İBB'nin 3.041 otobüs için her ay otobüs başına yapması gereken 1.330 TL ödemeyi 4 aydır yapmadığı belirtildi. 
Can Ataklı'dan Ekrem İmamoğlu'na tepki: Balon patladı artık
Terör örgütü PKK'ya ağır darbe: Ağrı Grubu yok edildi!
İETT’de araç arızaları tam gaz devam ediyor!
Başkan Erdoğan'dan mülteci mesajı:
İstanbullular Pazartesi'ye yine bir metrobüs arızasıyla başladı!
CHP'li İBB'de kadrolaşma kavgası! İmamoğlu ile Kaftancıoğlu'nun sağ kolu karşı karşıya geldi!
TikTok kullanıcısının çektiği video peşine takılan muhalefeti pişman etti!
CHP'li İBB 65 yaş üzeri vatandaşlar için ödenen ücretin üstüne yatmış!
İmamoğlu, İBB bütçesiyle yaptırılan Trabzonspor atkılarına kendi ismini yazdırdı!
Cumhuriyet Yazarı Barış Terkoğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na sert sözler!
İşte mülteci provokasyonuna ilişkin belgelerle 5 yalan, 5 gerçek!
Putin dünyaya seslenirken bir anda ekranda belirdi! Rusya'yı karıştıran mesaj: Çocukların kanı ellerinizde
The Economist’ten Osmanlı vurgulu Türkiye analizi: Afrika’da büyüyorlar
Ekrem İmamoğlu'nun 'ölümcül' otobüs kazası! Bir tekerini de yandaşı Fatih Portakal patlattı!
Ümraniye'de İBB yaya yolunu İSPARK'a çevirdi: Esnaf isyan etti yolu saksılarla kapattı
Başkan Erdoğan'dan 'Avrupa Günü' mesajı
Almanya'da artan doğalgaz fiyatları kriz yarattı! Bild: Alman emekliler soğuk ayları Türkiye'de geçirmeli
Emniyetin Bpzkurt raporuna ulaşıldı!
Savaşı bitirecek deniyordu! Putin, Kızıl Meydan'da beklenen açıklamayı yaptı: Mecbur kaldık
İBB ekipleri günlerdir Balat'ı temizlemiyor!
Sri Lanka'da halk sokağa indi, Başbakan istifa etti

Sri Lanka'da halk sokağa indi, Başbakan istifa etti

İş kazasına çifte aylık! İş kazası geçirenlerin sosyal hakları nelerdir? Erken emeklilik hangi şartlarda gerçekleşiyor?

İş kazasına çifte aylık! İş kazası geçirenlerin sosyal hakları nelerdir? Erken emeklilik hangi şartlarda gerçekleşiyor?

Kiracılar ve ev sahipleri dikkat, çok kişinin başına geldi: Hiçbir geçerliliği yok...

Kiracılar ve ev sahipleri dikkat, çok kişinin başına geldi: Hiçbir geçerliliği yok...

İnsan beyninde çip denemeleri! Düşünce gücüyle tweet atıldı!

İnsan beyninde çip denemeleri! Düşünce gücüyle tweet atıldı!

Meteoroloji'den yeni hafta için hava durumu açıklaması...

Meteoroloji'den yeni hafta için hava durumu açıklaması...

Türkiye'de nüfusu azalan şehirler listesi açıklandı!

Türkiye'de nüfusu azalan şehirler listesi açıklandı!