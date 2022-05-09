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Beş bin TL'ye 14 ülke 120 şehir gezdi: Hayallerimi içine koyduğum çantamla yola çıktım

Gümüşhane'de üniversite öğrencisi Erkan Orhan (24), sırt çantasıyla otostopla yola çıkarak, cami ve acil servislerde geceledi, tanıştığı gurbetçilerin evlerine misafir oldu, Türk restoranlarında ağırlandı. Gaziantep'te tanıştığı Romanyalı ailenin evine de misafir olan Orhan, sadece 5 bin TL harcayarak 42'si Türkiye'de, 78'i Avrupa'da, 14 ülkede, 120 şehri gezdi.

Ekleme: 9.05.2022 - 12:13 Güncelleme: 9.05.2022 - 12:17 / Editör: Ozge Selin
Gümüşhane Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü'nde okuyan Erkan Orhan, 5 yıl önce tura çıkmaya karar verdi. Kahramanmaraş'tan sırt çantasıyla otostopla yola koyulan Orhan, cami ve acil servislerde geceleyip, tanıştığı gurbetçilerin evlerine misafir oldu.

Beş bin TL'ye 14 ülke 120 şehir gezdi: Hayallerimi içine koyduğum çantamla yola çıktım

Gaziantep'te tanıştığı Romanyalı ailenin evine de misafir olan Orhan, yaz tatillerinde 5 yılda sadece 5 bin TL harcayarak 42'si Türkiye'de, 78'i Avrupa'da 14 ülkede, 120 şehri gezdi. Orhan, Romanya, Bulgaristan, Polonya, Almanya, Belçika, Hollanda, Çek Cumhuriyeti, Avusturya, Slovakya, Macaristan, Ukrayna, Gürcistan ve Sırbistan'ı görme fırsatı buldu.

Beş bin TL'ye 14 ülke 120 şehir gezdi: Hayallerimi içine koyduğum çantamla yola çıktım

Yolda yeni hayatlar, insanlar ve farklı tecrübeler edindiğini söyleyen Orhan, “Türkiye'de otostop ile 42 şehir, 14 ülke, toplam 120 şehir gezdim. Ailem üniversiteye ilk başladığım da sadece okuluma odaklanmamı istiyorlardı. Fakat sadece okulun beni geliştireceğini düşünmüyordum, bunun yanında bir şey yapmalıydım. Hayallerimi içine koyduğum çantamla yola çıktım. Yeni hayatlar, yeni insanlar tanıdım, yeni bilgi ve tecrübeler edindim. Hayallerimi hedeflerimi yollarda gerçekleştiriyorum” diye konuştu.

Beş bin TL'ye 14 ülke 120 şehir gezdi: Hayallerimi içine koyduğum çantamla yola çıktım

Otostop maceralarını da anlatan Orhan, “Gaziantep Kalesi'nde gezerken 2 yabancı turist ile tanıştım, onlara yolu tarif ettim. Daha sonra onlara Gaziantep'i gezdirebileceğimi, eşlik edebileceğimi söyledim. Gaziantep de gezdirdikten sonra Şanlıurfa da 2 gün arkadaşımın evinde misafir ettim. Bu sırada ailem onları davet etti.

Beş bin TL'ye 14 ülke 120 şehir gezdi: Hayallerimi içine koyduğum çantamla yola çıktım

2 günde ailemin evinde onları misafir ettim. Biri Romanyalı, biri Macaristanlıydı. Sonra bir vesile ile ben de Romanya'ya gittim. Romanya'ya gittiğimde ise onlar da beni misafir etti” dedi.

Beş bin TL'ye 14 ülke 120 şehir gezdi: Hayallerimi içine koyduğum çantamla yola çıktım
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