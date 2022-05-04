Fed faiz kararı belli oluyor! Mayıs 2022 Fed toplantısı ne zaman, saat kaçta? Fed Başkanı Jerome Powell faiz açıklaması ile paraya yön verecek

Dünya Fed faiz kararı için ABD'ye kilitlendi. Piyasaların gözü kulağı merkez bankaları öncüsü Fed'in faiz kararı için gelecek açıklamada olacak. 3-4 Mayıs Fed toplantısı (FOMC) bugün devam ediyor. Fed toplantısı sonrası, faiz kararı, varlık stratejisi ve bilanço küçültme adımları konusunda atılacak adımlar belli olacak. Fed Başkanı Jerome Powell faiz kararı sonrası kameralar karşısına geçecek. Powell'ın Fed kararı sonrası vereceği mesajlar gelecek dönemin para politikası için belirleyici olacak.İşte piyasalardan son dakika gelişmeleri ve Mayıs ayı Fed faiz kararı öncesi bilmeniz gerekenler...ALTIN FİYATLARI BEKLENEN FED FAİZ KARARI İLE DALGALANIYORKüresel piyasalarda ekonomistler, yatırım aracı olmasının yanı sıra önemli bir risk belirteci olan altın fiyatları ile Fed toplantısı sonrası gelecek mesajları eş zamanlı takip edecek. Altın fiyatları, artan enflanist baskılarla 18 Nisan 2022'de 2 bin dolar psikolojik bandına tırmanmıştı. Ancak altın, Mayıs ayı Fed faiz kararı yaklaştıkça baskı altına girdi. 1.850 dolara kadar çekilen altın fiyatları için, son 2 haftada kayıp yüzde 7'yi aştı.MAYIS AYI FED TOPLANTISI YAKLAŞTIKÇA ALTIN GEVŞEDİPiyasalarda likidite azalacağı endişesi altın fiyatları için asıl baskılayıcı unsur olarak dikkat çekiyor. Normal şartlarda enflasyon beklentileri körüklendiğinde, "Enflasyondan korunma aracı" olarak öne çıkan altın talebinin artacağını belirten uzmanlar Fed'in enflasyonu kontrol alma iştahının artacağı algısıyla daha şahin adımlar atabileceği beklentisinin güçlenmesi nedeniyle altın fiyatları için düşüş görüldüğünü vurguladı.FED KARARI İLE BİRLİKTE ALTIN FİYATLARI İÇİN 1.832 DOLAR BANDI KRİTİK OLACAKSpot altın serbest piyasada 1.850 dolar bandına çekildi. Analistler, ons altın fiyatının özellikle Fed faiz kararı ile birlikte aşağıda 1.832 dolar bandının üzerinde kalıp kalmasının orta vadeli yükseliş trendinin devamı için önemli olduğunun altını çizdi.Öte yandan artan enflasyonist baskılar karşısında para politikalarında sıkılaşma sürecine ilişkin mesajların giderek şahinleşmesi ile nisan ayında tahvil piyasalarından çıkışlar hızlanırken, birçok ülke tahvil faizlerinde hızlı yükseliş yaşandı.HİSSE SENEDİ PİYASALARI FED FAİZ KARARI İÇİN GELECEK AÇIKLAMALARA ODAKLANDIAnalistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklanacak para politikası kararları öncesinde varlık fiyatlarında yön arayışının sürdüğünü ifade etti.FED FAİZ KARARI ÖNCESİ BİLMENİZ GEREKENLER*Son bir kaç aydır Rusya Ukrayna krizinin savaşa dönüşmesiyle artan gerilimin ve yaptırım açıklamalarının küresel hisse senedi piyasalarında risk iştahını baltalayan unsur olduğunu belirten analistler, konuya ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında olduğunu vurguladı.*Bunun yanında cari dönemde piyasalarda yönü belirleyecek yegane unsur, salgın döneminde uyguladığı ultra gevşek para politikasından dönüş için adımlar atan Fed'in para politikası olacak.*ABD'de enflasyon yüzde 8,5 ile 41 yılın rekorunu kırdı. Bu durum Fed'in enflasyonu kontrol altına almak adına daha agresif faiz artırımı yapabileceği yönünde sinyal veriyor.*Ancak geçtiğimiz günlerde açıklanan büyüme verisi endişe yarattı. ABD ekonomisi 2022'in ilk çeyreğinde sürpriz bir şekilde yüzde 1,4 daraldı. Tam parasal sıkılaşmanın güçleneceği dönemde, ABD ekonomisinin beklentilerin aksine küçülmesi, resesyon, yani durgunluk endişesi yarattı. Bu durum stagflasyon, yani hem enflasyon hem de resesyon durumunun aynı anda görülme riskini artıran bir gelişme olarak dikkat çekti.DOLAR ENDEKSİ 20 YILIN ZİRVESİNİ GÖRDÜ*Mayıs 2022 Fed toplantısı öncesi, ABD Doları'nın önemli para birimleri karşısındaki değerini ölçen dolar endeksi 103,94 seviyesini görerek son 20 yılın en yükseğini test etti. Dolar endeksi 52 haftalık analizde geçtiğimiz yıl 89,51 düzeyiyle dip yapmıştı.FED FAİZ KARARI ÖNCESİ DOLAR/TL'DE SON DURUM...Kur korumalı TL mevduat sisteminin devreye alınmasıyla dolar kuru, dolar endeksindeki güçlü seyre rağmen 14,5-14,9 arasında dar bant hareketini sürdürüyor. Dolar neredeyse dünyadaki bütün para birimleri karşısında değer kazanırken, TL'de güçlü duruş sürüyor.MAYIS 2022 FED FAİZ KARARI AÇIKLAMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?Fed toplantısı sonrası faiz kararı için bu akşam saat 21:00'de açıklama yapılacak. Analistler ve Fed üyeleri bu sene Fed'den 4 veya üzeri faiz artırımı bekliyor. Fed Mart ayında 2018 yılından beri ilk kez 25 baz puan ile faiz artırıma gitmişti.FED FAİZ KARARI İÇİN BEKLENTİ 50 BAZ PUAN FAİZ ARTIRIMIABD'de görülen 41 yılın en yüksek enflasyonu sonrası Mayıs toplantısında Fed'den 50 baz puan faiz artırımı beklenirken, bir sonraki 2 toplantı için 75'er baz puan artırımı beklentileri güçlenmeye başladı. Ancak burada ABD ekonomisinin 2022'nin ilk çeyreğinde sürpriz bir şekilde daralması faiz artırımlarının ne kadar olacağı konusunda kafalarda soru işareti yarattı.Fed faiz kararı açıklamasını TSI ile saat 21:00'de yapacakken, Fed Başkanı Powell 21:30'da kameralar karşısına geçerek küresel piyasalara yön veren açıklamalarını yapacak. Özellikle bilanço küçültme adımları ve bunun sertliği yatırımcıların odağında yer alacak.2022 YILI FAİZ KARARI İÇİN KALAN FED TOPLANTISI TARİHLERİ2022 Haziran Fed toplantısı tarihi 14 – 15 Haziran FOMC toplantısı2022 Temmuz Fed toplantısı tarihi 26 – 27 Temmuz FOMC toplantısı2022 Eylül Fed toplantısı tarihi 20 – 21 Eylül FOMC toplantısı