Türkiye'den Schengen vizesi hamlesi! Rapor hazırlandı

Türkiye, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Hukuk İşleri ve İnsan Hakları Komisyonu'nun haziran ayı toplantısında sunulmak üzere, 'Schengen Sisteminin Avrupa Konseyi Üye Devletleri Tarafından Siyasi Amaçlı Bir Yaptırım Olarak Kötüye Kullanılması' başlıklı bir rapor hazırladı. Raporda, bireylerin seyahat etme özgürlüğüne atıf yapılırken, Schengen Bölgesi'ndeki devletlerin, üçüncü ülke vatandaşları için geçerli olan 'asgari ortak standart ilkeler' benimsemesi gerektiği dile getiriliyor. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) ülkelerinin zaman zaman siyasi amaçlı uygulamalar yaptığı, Schengen in kötüye kullanıldığı belirtiliyor.VİZE SORUNUAvrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi üyesi ve AK Parti Milletvekili Ziya Altunyaldız tarafından sunulacak raporda, Schengen vizesi konusunda yapılan çifte standart uygulamalardan örnekler de yer alıyor. Sorunun çözümü için uluslararası kuruluşlardan temsilcilerin dinlenmesi, Avrupa Parlamento Araştırma ve Dokümantasyon Merkezi (ECPRD) aracılığıyla anket çalışması yapılması, 'açık ve evrensel' kuralların herkese eşit uygulanması, net bir 'siyasi motivasyon' tanımı üzerinde çalışması gerektiği belirtiliyor.Schengen bölgesine dahil olan Avrupa Konseyi üyesi devletlerin, sınır giriş-çıkışlarına izin verme ve bu süreçleri yürütme aşamasında, geniş bir serbestliğe sahip olduğu belirtildi. Ulusal güvenlik tehlikesinin olmadığı zamanlarda bile Schengen bölgesindeki devletlerin, bireylerin kendi topraklarına erişimini reddettiği ifade edildi. Bunun, Schengen sisteminin siyasi amaçla kullanılması anlamına geldiği görüşü paylaşıldı.KARARLARA TERSRaporda, AKPM kararlarında, 'Schengen sisteminin kişilerin serbest dolaşımını sağlamayı amaçladığı', 'siyasi pozisyonlar için ceza olarak bireylerin hareket özgürlüğü üzerindeki kısıtlamaların kabul edilemeyeceğinin' dile getirildiği anımsatıldı. Bu kararlara karşın, Polonya, Ukrayna, Türkiye ve Rusya vatandaşlarına karşın geçmişte uygulanan siyasi gerekçeli Schengen kısıtlamalarından örnekler verildi. Bu nedenle, Schengen vizesinin açık ve net kurallara göre uygulanması istendi.ESAS SORUN ÜCRET VE SÜRETürkiye'nin AKPM'ye haziran sonunda sunacağı Schengen raporu, başta TOBB ve TİM gibi kuruluşların görüşleri dikkate alınarak hazırlandı. İş insanlarının Avrupa ülkelerine yaptıkları iş seyahatlerinde Schengen vizesinin süresiyle ilgili ciddi sorunlar yaşadıkları aktarıldı. Yeşil pasaport alanların sorunlarının giderilmesine karşın normal pasaport sahiplerinin hem vize ücreti hem de bekleme süreleri konusunda ciddi sıkıntı yaşadığı dile getirildi. Schengen vizesi ücretleri de gidilen ülkeye göre 60-90 Euro arasında değişiyor.Büyükelçiliklerin vize işlemlerini özel firmalar yürütüyor. Bu firmalar da örneğin Almanya'ya vize ücreti için başvuranlardan 60 Euro harç ücreti, 30 Euro başvuru hizmet ücreti, 40 Euro da (talep edilmesi halinde) danışmanlık ücreti olmak toplam olarak 130 Euro alıyor. Schengen vizesi günlük, haftalık, aylık, yıllık verilebiliyor.SCHENGEN VİZESİ İÇİN HANGİ EVRAKLAR İSTENİYOR?Schengen vizesi için istenilen evraklar gidilmek istenilen Schengen üyesi ülkelere göre bazı ufak değişiklikler içerse de, genel olarak talep edilen belgeler aynı. Schengen belgeleri çalışanlara- emeklilere ve öğrencilere göre değişiklik gösteriyor. Ayrıca hiçbir geliri olmayan ve vize talebinde bulunacak kişilerin 'vize sponsoru' olarak adlandırılan maddi güvence verecek aile yakını bir kişi veya kurumu bulmaları şart.Schengen vizesi için ülkelere göre değişiklik içerse de genel olarak istenilen belgeler şunlar:· Geçerli pasaport· Vize başvuru formu· Yeni çekilmiş, rötuşsuz ve arkası beyaz fonlu biyometrik fotoğraf· Seyahat amacını belirten ilgili makama hitaben yazılmış vize talep dilekçesi· Şahsi vize talep dilekçesi· Şirketin imza sirkülerinin fotokopisi· Faaliyet belgesi· Vergi levhası fotokopisi· Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi· SGK işe giriş bildirgesi· Son 3 aylık imzalı maaş bordrosu· E-devletten alacağınız SGK tescil ve hizmet dökümü· Güncel tarihte minimum 8 bin TL bakiyesi bulunan ve son 6 ayı gösteren banka hesap dökümü· Tapu, senet, araç ruhsat fotokopileri· TC kimlik numarası yazılı nüfus kartı fotokopisi· Evli olan kişilerden aile cüzdanının ilk 3 sayfasının fotokopisi· Otel ve uçak rezervasyonunu gösteren belgeler· Seyahat sağlık sigortası poliçesi· E-devletten alınmış tam vukuatlı nüfus kayıt örneğiÖğrenciler için gerekli olan vize belgeleri:· Geçerli pasaport· Vize başvuru formu,· Biyometrik fotoğraf· Vize sponsor dilekçesi· Öğrenci belgesi· Sponsora ait iş evrakları· Sponsora ait banka hesap dökümü· Öğrencinin ve sponsorun TC kimlik kartı fotokopisi· Seyahat sağlık sigortası poliçesi· Öğrencinin ve sponsorun tam vukuatlı nüfus kayıt örneği· E-devletten alınmış öğrencinin ve sponsorun ikametgah örneği· Sponsora ait imza görüntüsü