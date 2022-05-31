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Sınırdaki TIR kuyruğunun sonu görünmüyor: 40 yıldan beri şoförüm ilk defa böyle bir kuyruğa giriyorum

Edirne'den Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda son bir haftadır yer yer 40 kilometreyi bulan TIR kuyrukları oluştu. Türkiye'nin Bulgaristan yetkilileriyle görüşmesi sonucu geçişler hızlandırılırken, TIR şoförü Dursun Çalışkan, "Bir haftadır Hamzabeyli yolundayız. Sıra 40-50 kilometreye dayanmış. 40 yıldan beri şoförüm. İlk defa böyle bir kuyruğa giriyorum. Normalde 15-20 kilometreden girerdim, Edirne'ye döndüğümde 40 kilometreydi" dedi.

Ekleme: 31.05.2022 - 15:05 Güncelleme: 31.05.2022 - 15:31 / Editör: Ozge Selin
Sınırdaki TIR kuyruğunun sonu görünmüyor: 40 yıldan beri şoförüm ilk defa böyle bir kuyruğa giriyorum
Türkiye'nin artan ihracatı ve Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği askeri harekat nedeniyle Karadeniz'de bazı limanların kullanılamaması nedeniyle kara yoluna yönelen taşımacılık sınır kapılarında TIR yoğunluğunun artmasına neden oldu.

Sınırdaki TIR kuyruğunun sonu görünmüyor: 40 yıldan beri şoförüm ilk defa böyle bir kuyruğa giriyorum

Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda kuyrukta aşırı sıcak altında günlerce bekleyen TIR sürücüleri, bekleyişlerinin çileye dönüştüğünü söyledi.

Sınırdaki TIR kuyruğunun sonu görünmüyor: 40 yıldan beri şoförüm ilk defa böyle bir kuyruğa giriyorum

Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli ve Kapıkule Sınır Kapılarında geçen ocak, şubat ve mart aylarına ihraç yüklü TIR geçişlerinde artış oldu.

Sınırdaki TIR kuyruğunun sonu görünmüyor: 40 yıldan beri şoförüm ilk defa böyle bir kuyruğa giriyorum

Hamzabeyli'de günlük TIR geçişleri 600'den 900'e, günlük 900 TIR'ın çıkış yaptığı Kapıkule Sınır Kapısı'ndan ise sayı 1200'e çıkarken, araç çıkışlarında yüzde 30 artış yaşandı.

Sınırdaki TIR kuyruğunun sonu görünmüyor: 40 yıldan beri şoförüm ilk defa böyle bir kuyruğa giriyorum

YAPILAN GÖRÜŞMELER TIR YOĞUNLUĞUNU AZALTTI
Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü yetkilileri artan ihracatın yanı sıra kuyruğun, Rusya - Ukrayna savaşı yüzünden Karadeniz'in bazı limanlarının kapanmasından kaynaklandığını ifade etti.

Sınırdaki TIR kuyruğunun sonu görünmüyor: 40 yıldan beri şoförüm ilk defa böyle bir kuyruğa giriyorum

Yetkililer deniz yoluyla giden ihraç yüklerinin kara yoluyla taşınmasının sınır kapısında yoğunluğu artırdığını ve kuyrukların bu nedenle de uzadığını söyledi.

Sınırdaki TIR kuyruğunun sonu görünmüyor: 40 yıldan beri şoförüm ilk defa böyle bir kuyruğa giriyorum

Bulgaristan'ın yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle önceki gün Hamzabeyli'de 40 kilometreye kadar uzanan TIR kuyruğu, Türk makamlarının Bulgaristan tarafıyla görüşmesi sonucu azalmaya başladı.

Sınırdaki TIR kuyruğunun sonu görünmüyor: 40 yıldan beri şoförüm ilk defa böyle bir kuyruğa giriyorum

Hamzabeyli'de kuyruk 25 kilometreye, Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki TIR parklarında çıkış için bekleyen 4 bin TIR'ın ise 2 bin 500'e kadar düştü.

Sınırdaki TIR kuyruğunun sonu görünmüyor: 40 yıldan beri şoförüm ilk defa böyle bir kuyruğa giriyorum

TIR SAYISI YÜZDE 30 ARTTI'

Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli ve Kapıkule Sınır Kapısı'nda ocak, şubat ve mart aylarında ihraç yüklü TIR geçişlerinde artış olduğu belirtildi. Son 3 ayda Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan günlük TIR geçişlerinin 600'den 900'e, 900 TIR'ın çıkış yaptığı Kapıkule'de bu sayının 1200'e çıktığı ifade edildi. İki sınır kapısında bu rakamlarla birlikte TIR geçişlerinde yüzde 30 artış yaşandığı görüldü.

Sınırdaki TIR kuyruğunun sonu görünmüyor: 40 yıldan beri şoförüm ilk defa böyle bir kuyruğa giriyorum

'HİÇ BÖYLE BİR SIRAYA DENK GELMEDİM'

TIR sürücüleri bir haftadır ışırı sıcak altında beklemelerinin tesis yokluğu nedeniyle çileye dönüştüğünü dile getirdi. Meslek hayatı boyunca bu denli uzun kuyruğa denk gelmediğini söyleyen sürücü Mustafa Öztürk, 'Bu 1 aydır sürüyor. Hayatımda böyle bir sıraya hiç denk gelmedim. Ama bu gidişle daha da kötü olacak. İyiye giden bir tarafı yok. Hiç umursamıyorlar. Bizden para kazanıyorlar ama nedense bizi düşünerek hareket etmiyorlar. 1 arabayı 15 dakikada kontrol ediyorlar. Bulgaristan'ı geçmek 2-2,5 saati buluyor. Kapıkule'den gelen arabalar da var. Yoğunluğun sebeplerinden birisi de o. Senelerdir bu çileyi çekiyoruz. Burada tesis olması lazım. Olmadığı sürece burada kaza, bela, insan kaçakçılığı bitmeyecek. İnsan tuvaletini yapamıyor, yemeğini yiyemiyor. Nereye kadar bu sabrı göstereceğiz?' dedi.

Sınırdaki TIR kuyruğunun sonu görünmüyor: 40 yıldan beri şoförüm ilk defa böyle bir kuyruğa giriyorum

'ÇOK SIKINTI YAŞIYORUZ'

En büyük sıkıntıyı yolda beklerken çektiklerini söyleyen Dursun Çalışkan da, '1 haftadır Hamzabeyli yolundayız. Yediğimiz, içtiğimiz belli değil. Geceleri uyuyamıyoruz. Mülteciler var, arabamıza biniyorlar. Çok sıkıntı yaşıyoruz. Biz yurt dışına çalışıyoruz. 1 hafta yatan maldan ne olacak? Sıcaktan etkileniyor. Sıra 40-50 kilometreye dayanmış. Dolabımızda ekmeğimiz varsa yiyoruz. Yolda lokanta yok. Hamzabeyli'ye vardığımızda da orası pahalı. Arabamızda su varsa kafamızı yıkıyoruz. Devletimiz sıra durumuna el atsa ve park yapsa daha iyi olur. Yolda beklemeyiz, parka gider duşumuzu yaparız, yemeğimizi yeriz. 40 yıldan beri şoförüm. İlk defa böyle bir kuyruğa giriyorum. Normalde 15-20 kilometreden girerdim, Edirne'ye döndüğümde 40 kilometreydi' diye konuştu.

Sınırdaki TIR kuyruğunun sonu görünmüyor: 40 yıldan beri şoförüm ilk defa böyle bir kuyruğa giriyorum

İki gündür sırada olduğunu belirten TIR Sürücüsü Salih Görgü, 'Sıranın durumu çok kötü. 2 gündür sıradayız ama 2 gün daha sürer. Bizden tako istiyorlar. Bulgaristan'a geçeceğiz ama nasıl geçeceğiz? 4 gün sırada kalıyorsun; ne uyku, ne tuvalet, ne yemek var. Dolaba yemek koyuyorsun, 4 gün sonra bayatlıyor. Arabayı bırakamıyoruz. Kaç oldu burada kazalar oluyor. Hükümetin buna bir çare bulması lazım. Gerçekten çok zor durumdayız. Artık şoförlüğü yapmak istemiyoruz. Çünkü olmuyor' ifadelerini kullandı.

Sınırdaki TIR kuyruğunun sonu görünmüyor: 40 yıldan beri şoförüm ilk defa böyle bir kuyruğa giriyorum

25 senelik TIR şoförlüğü yapan Fahri Giritçioğlu ise cumartesi gününden bu yana sırada beklediklerini belirtti. Giritçioğlu, 'Biz burada 24 saat arabayı beklemek zorundayız. Bulgar mı çalışmıyor, Türkiye mi çalışmıyor bilmiyorum. 40 kilometre sıradan girdik, daha da dünya kadar yolumuz var. Sabrediyoruz, bir dilim ekmeğimizi kazanmak için bekleyeceğiz. Bizlere sahip çıkılmasını istiyoruz. İnsani ihtiyaçlarımız oluyor. Yemeğimiz, içeceğimiz yok' diye konuştu.

Sınırdaki TIR kuyruğunun sonu görünmüyor: 40 yıldan beri şoförüm ilk defa böyle bir kuyruğa giriyorum
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