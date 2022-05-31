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İnlerine girildi! 4 terörist daha etkisiz hale getirildi!

Milli İstihbarat Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 4 PKK/KCK'lı teröristi etkisiz hale getirdi.

İnlerine girildi! 4 terörist daha etkisiz hale getirildi!
Ekleme: 31.05.2022 - 20:09 Güncelleme: 31.05.2022 - 20:09 / Editör: Ozge Selin
İnlerine girildi! 4 terörist daha etkisiz hale getirildi!
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 4 PKK/KCK'lı teröristi etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, PKK/KCK'lı teröristlere yönelik Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde MİT ve TSK tarafından ortak operasyon düzenlendi.

Operasyonda 4 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
İnlerine girildi! 4 terörist daha etkisiz hale getirildi!
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