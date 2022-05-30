Ukraynalı grup Eurovision'da kazandığı kupayı SİHA almak için sattı

İtalya'nın Torino kentinde gerçekleşen Eurovision Şarkı Yarışması'nın galibi Ukraynalı Kalush Orkestra grubu, zafer kupasını, Ukrayna ordusu için insansız hava araçları satın almak amacıyla Facebook'ta açık artırmayla sattı.Satış, grubun tıbbi bakım ve malzeme için para toplama amacıyla Berlin'deki Brandenburg Kapısı'ndaki bir yardım konseri verdiği esnada gerçekleşti.Konserde konuşan grup üyesi Oleh Psiuk, BM'ye göre en az 4 bin 31 sivilin hayatını kaybettiği ve 4 bin 735 kişinin yaralandığını söyleyerek yardım çağrısında bulundu.Reuters haber ajansının bildirdiğine göre, Ukraynalı TV sunucusu Serhiy Prytula, kupanın satışından elde edilen paranın Ukrayna yapımı üç PD-2 drone satın almak için kullanılacağını duyurdu.Eurovision Şarkı Yarışması, bir sonraki yıl kazanan ülkenin ev sahipliğinde gerçekleşiyor.Ancak Ukrayna'daki mevcut durum nedeniyle 2023 yılında yapılacak yarışmaya hangi ülkenin ev sahipliği yapacağı netlik kazanmadı.Şimdiye kadar, aralarında İngiltere, İspanya ve Polonya'nın olduğu ülkeler ev sahipliği için aday oldu.Ancak Ukrayna, 2023 yılında yarışmaya ev sahipliği yapacaklarına inandıklarını söyledi.