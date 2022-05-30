MSB duyurdu! 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.Bakanlıktan yapılan açıklamada: 'Terörist neredeyse hedefimiz orası! Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 5 PKK/YPG'li terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!' ifadelerine yer verildi.