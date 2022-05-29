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“Uçan adam” bu sefer çakıldı! 15 metre yüksekten göle düştü .

Fransa'nın Biscarrosse bölgesinde gösteri yapan ve “uçan adam” olarak tanınan Franky Zapata, gösteri esnasında tam 15 metre yüksekten düşerek Biscarrosse Gölü’ne çakıldı. .

Ekleme: 29.05.2022 - 18:27 Güncelleme: 29.05.2022 - 18:34 / Editör: Ozge Selin
“Uçan adam” bu sefer çakıldı! 15 metre yüksekten göle düştü .Fransa'da 'uçan adam' ismiyle adını duyuran Franky Zapata, 'Flyboard' ismini verdiği uçan kaykayı ile Fransa'nın Biscarrosse bölgesinde gösteri yaptığı esnada Biscarrosse Gölü'ne çakıldı.


Kontrolünü kaybederek 15 metre yüksekten göle düştü. Olayın ardından hastaneye kaldırılan Zapata'nın tedavi süreci devam ediyor.

.Fransa'da her yıl 14 Mayıs'ta kutlanan Bastille Günü'nde kendi tasarımı olan uçan kaykayı ile uçuş yapan Zapata, 3 hafta sonra Manş Denizi üzerinden 22 dakikada geçişiyle akıllara kazınmıştı..
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