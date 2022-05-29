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MSB duyurdu! 15 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı saldırı hazırlığı yapan 15 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Ekleme: 29.05.2022 - 19:08 Güncelleme: 29.05.2022 - 19:22 / Editör: Ozge Selin
MSB duyurdu! 15 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı saldırı hazırlığı yapan 15 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı yaptığı son dakika açıklamasında 15 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamda:
"Saldırı hazırlığı yapan teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz. Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 15 PKK/YPG'li terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.



MSB duyurdu! 15 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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