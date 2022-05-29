MSB duyurdu! 15 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı saldırı hazırlığı yapan 15 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.Milli Savunma Bakanlığı yaptığı son dakika açıklamasında 15 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.Bakanlıktan yapılan açıklamda:"Saldırı hazırlığı yapan teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz. Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 15 PKK/YPG'li terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.