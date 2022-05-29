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Havalimanı çevresinde gerginlik! İBB zabıtalarından tepki çeken görüntü!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katıldığı İstanbul'un Fethinin 569. Yılı Kutlamaları ve Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ilk fidan dikim töreni devam ediyor. İçeride tören sürerken dışarıda ise gerginlik yaşandı. Havalimanı çevresindeki seyyar satıcıların tezgahlarının toplayan İBB'ye bağlı zabıta ekipleri tepki gördü.

Ekleme: 29.05.2022 - 22:05 Güncelleme: 29.05.2022 - 22:12 / Editör: Ozge Selin
Havalimanı çevresinde gerginlik! İBB zabıtalarından tepki çeken görüntü!
ÖĞLE SAATLERİNDEN İTİBAREN ALAN DOLDU

İstanbul'un Fethinin 569. Yılı Kutlamaları ve Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ilk fidan dikim töreni saat 15.30 sıralarında SOLOTÜRK'ün gösterisi ile başladı. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde, üzerinde 'İstanbul'un Fethi'nin 569. Yıldönümü Kutlamaları' ve 'Millet Bahçesi ilk fidan dikim töreni' kutlamaları yazan dev platformlar kuruldu. Etkinlik için Türkiye'nin dört bir yanından gelenler öğle saatlerinden itibaren alanı doldurdu. Şölen alanının bir çok noktasına büyük Türk bayrakları ile Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterleri asıldı. Yücel Arzen'in konser verdiği şölende vatandaşlar ellerindeki Türk bayraklarıyla seslendirilen türkülere eşlik etti. Etkinlikte Esat Kabaklı da konser verdi.




BAŞKAN ERDOĞAN, İLK FİDANI DİKTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kutlamaların yapıldığı şölen alanına saat 16.30 sıralarında geldi .Erdoğan'ın katılımıyla ilk fidan dikim töreni gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, kendilerine eşlik eden çocuklarla birlikte ilk fidanı dikti.



HAVALİMANI ÇEVRESİNDE GERGİNLİK

Öte yandan içeride şölen sürerken dışarıda gerginlik yaşandı. Atatürk Havalimanı çevresinde köfte, simit, su satan seyyar satıcıların tezgahlarına İstanbul Büyükşehir Zabıta (İBB) ekiplerince el konuldu. Törene katılanlardan bazıları duruma müdahale etmek istedi, zabıta memurlarının önünü kesti. Zabıtaya ait olan kamyonetin önünü kesenlerin bir kısmı araca vururken bir kısmı da kamyonetin kasasındaki tezgahları indirmeye çalıştı. Bazı seyyar satıcılar tezgahlarını kamyonetin kasasından alabildi. Gerginlik üzerine zabıta ekipleri olay yerinden uzaklaştı.



'BÜYÜKŞEHİR ZABITASI KASTEN YAPIYOR BUNU'

Zabıta ekiplerine müdahale eden bir kişi ''Cumhurbaşkanı talimat verdi' diye yalan söylüyorlar. Buradaki köftecinin, simitçinin ekmek teknesini aldılar' dedi. Köfte ekmek sattığını dile getiren Murat Penes ise, 'Normalde yasak olmaması lazım. İkinci kez tezgahımı aldılar. Biz mağdur kaldık. Keşke ceza kesseler, tezgahı alıp götürüyorlar' diye konuştu.

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