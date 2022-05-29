  • USD: 16,35 - 16,38
  • EURO: 17,53 - 17,56
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Fethin coşkusu millet bahçesinde! 1 milyon kişiyle devam kutlama!

İstanbul'un Fethi'nin 569. yıldönümü, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde yaklaşık 1 milyon kişinin katılımı ile kutlanacak. Başkan Erdoğan'ın da katılacağı törende ilk fidanlar toprakla kavuşacak. 2023'te ilk etabının açılması planlanan ve bittiğinde dünyanın en büyük 5'inci şehir parkı olacak olan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi, 5 milyon 61 bin metrekarelik alana kurulacak. Alana İstanbul'un fethini temsilen 145 bin 300 ağaç dikilecek.

Fethin coşkusu millet bahçesinde! 1 milyon kişiyle devam kutlama!
Ekleme: 29.05.2022 - 16:21 Güncelleme: 29.05.2022 - 16:31 / Editör: Ozge Selin
Fethin coşkusu millet bahçesinde! 1 milyon kişiyle devam kutlama!
İstanbul'un fethinin 569. yıldönümü kutlaması ve Millet Bahçesi İlk Fidan Dikim Töreni için Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ndeki hazırlıklar dün hız kesmeden devam etti. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne 350 yaşındaki zeytin ağacı ve 50 yıllık ıhlamur ağaçları da dikildi.

Fethin yıldönümünü simgelemek amacıyla alana 569 fidan dikilirken ilk etabı Mayıs 2023'te açılacak Millet Bahçesi 5 milyon 61 bin metrekarelik alana sahip olacak.

Fethin coşkusu millet bahçesinde! 1 milyon kişiyle devam kutlama!

'1453' tarihine atfen toplam 145 bin 300 ağacın toprakla buluşacağı Millet Bahçesi için ilk fidan dikimine 1 milyonu aşkın kişinin katılması bekleniyor.

Fethin coşkusu millet bahçesinde! 1 milyon kişiyle devam kutlama!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, pistlerin olduğu alana kurulan platformdan konuşma yaparak fethin yıldönümünü ve fidan dikim töreni coşkusunu vatandaşlarla birlikte yaşayacak.

İlk etabının 2023'te açılması planlanan dünyanın en büyük 5'inci şehir parkı olacak Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ndeki 5 milyon 61 bin metrekarelik alana İstanbul'un fethini temsilen 145 bin 300 ağaç dikimi gerçekleştirilecek.

Fethin coşkusu millet bahçesinde! 1 milyon kişiyle devam kutlama!

İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümünde yarın Atatürk Havalimanı'nda, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek törende, Türkiye'nin en büyük millet bahçesinin ilk fidanları dikilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı'na ilk fidanı dikti
Altılı masada Selahattin Demirtaş çatlağı iddiası! Kılıçdaroğlu apar topar geri döndü!
Atatürk Havalimanı yolunda trafik yoğunluğu!
Fethin coşkusu millet bahçesinde! 1 milyon kişiyle devam kutlama!
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun 'kaçacaklar' iftirasına sert tepki: Ağa babalarının yalanlarını tekrar ediyorlar... 15 Temmuz'da gördük
Başkan Erdoğan'dan çok net terör mesajı! Bir gece ansızın tepelerine ineriz
Elebaşı Fetullah Gülen'in evlatlığı Enes Kanter'den NATO hazımsızlığı! Times dergisine ağladı: İzin vermeyin
Başkan Erdoğan Evlat Nöbeti'ndeki ailelere seslendi: Terör örgütü meydanın boş olmadığını gördü
TSK'dan Ege'de güç gösterisi! Efes 2022 nefes kesecek!
İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü kutlanıyor!
CHP'li Maltepe Belediyesi'ndeki rüşvet çarkı telefon kayıtlarına yansıdı! Parayı bölüşemediler
Haksız fiyat artışlarına sıkı denetim!
Başkan Erdoğan ilk fidanları toprakla buluşturacak! Fetih coşkusu Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde
Başkan Zeydan Karalar 'Çukurova'ya fark katacak' dedi kendi villasına kattı
Hükümet kolları sıvadı! Vatandaşa ucuz konut hamlesi!
CHP ve HDP el ele Aynur Doğan konserinde!
CHP'li Çerkezköy Belediyesi'nde skandal! Kanal suyu kırmızı akıyor!
İYİ Parti'li belediye başkanın algı operasyonu çöktü!
Putin'den Avrupalı liderlere 'buğday' şantajı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Aliyev Akıncı SİHA'yı imzaladı!
Hava durumu uyarısı: Salı ve çarşambaya dikkat! İstanbul, Ankara ve İzmir...

Hava durumu uyarısı: Salı ve çarşambaya dikkat! İstanbul, Ankara ve İzmir...

Çanakkale’de korkunç cinayet: katilin oyununu çiftlikteki kamera kayıtları bozdu

Çanakkale’de korkunç cinayet: katilin oyununu çiftlikteki kamera kayıtları bozdu

Çöp evden servet çıktı! Dört zabıta parayı 15 dakikada saydı!

Çöp evden servet çıktı! Dört zabıta parayı 15 dakikada saydı!

ABD'nin gizli belgeleri ifşa oldu! Savaş gemisinde UFO alarmı

ABD'nin gizli belgeleri ifşa oldu! Savaş gemisinde UFO alarmı

Kovid-19'da son viraja girildi! Hedefe 1 gün kaldı!

Kovid-19'da son viraja girildi! Hedefe 1 gün kaldı!

3600 ek gösterge düzenlemesinde maaşlar belli oldu!

3600 ek gösterge düzenlemesinde maaşlar belli oldu!